quattro padovane alla corte di mssvenicebeach 2020

La bellissima Susanna vince la 10a edizione di MissVeniceBeach 2020 e riporta la corona nella provincia di Treviso per la terza volta dopo le miss Linda Pani MissVeniceBeach 2015 ed Aurora Arrigoni MissVeniceBeach 2017. La più bella di Venezia ha origini serbe ed è orgogliosa di rappresentare la perla dell’Adriatico, studia lingue inglese, spagnolo e tedesco ha praticato tantissimi sport ma solo in passerella si sente se stessa è per questo che spera di diventare una modella professionista :” la determinazione non mi manca mi impegnerò al massimo per portare a termine il compito che la giuria mi ha assegnato! Avevo già fatto qualche esperienza ma con MissVeniceBeach ho scoperto un mondo tutto nuovo circondata da veri professionisti e grazie a loro sono migliorata tanto ho preso sicurezza in me stessa e ho realizzato il mio sogno di vincere il titolo.” Si è conclusa ieri sera a Sottomarina nella splendida cornice del Mosella suite Hotel la finale della kermesse di bellezza e talento che promuove il territorio a 360 gradi, una cena di gala spettacolo che ha incantato gli ospiti regalando emozioni uniche ed intese. 3 le uscite che hanno visto le 25 finaliste provenienti da tutto il Veneto presentarsi in passerella e una sfida diretta live sul palco ha acceso ancor di più la competizione spronando le miss a dare il meglio di se. Si sono aggiudicate le 7 fasce dei partner e lavoreranno con loro nell’anno a venire Aurora Maglione 22 anni Dolo con il titolo di “Miss Leonardo Gioielli” per “Miss Osmowall” Matilde Barison 18 anni Padova, “Miss Campello Motors” Greta Vanin 15 anni Zero Branco, “Miss Coraya” Camilla Baldini 19 anni di Pontelongo, la “Miss Sigillo Italiano” è invece Marzia Colonna 18 anni Vigodarzere che vince anche la collaborazione con l’accademia di QM Vision per shooting e presentazioni assieme ad altre due concorrenti Marzia Colonna e Irene Cappelletti, “Miss Dynatek” la sportivissima Anastasia Nicoletti 16 anni di Padova e per “Miss QM Vision” Sara Piccione 17 anni di Dolo. Superlativa la conduzione della show girl Elisa Bagordo che oltre a presentare ed organizzare il concorso, grazie alla sua esperienza nei programmi di puntata Rai e Mediaset é stata anche la coach di vari corsi nel reality show ideato per la finale di quest’anno . Un idea unica e originale che ha permesso alle ragazze in gara di affacciarsi realmente al mondo del lavoro nel settore della moda e televisione toccando un po’ tutti i campi. Un team di professionisti al servizio delle miss per insegnarli i trucchi del mestiere Sara Giurin coreografa e istruttrice fashion for fitness, postural e Pilates coach, Sandra Baggio insegnante di portamento, Cristian Perin hair beauty educator, Omar Turrin insegnante di make-up e Arianna Casson personal trainer. Ospiti le miss in carica Giulia Gioia , Alessia Peron, Selma Aingoud, Valentina Pecchi, Giada Venturini e Irene Meneghini che hanno sfilato per la rinomata gioielleria di Mestre Leonardo Gioielli. Prox appuntamento venerdì su canale 95 CafèTV24 con le riprese di Giampietro Meneghini. Nel backstage Federica Driusso talent scout del concorso , Katia Cosmo e Giorgia Muzzio in regia alle votazioni. Partner: Mosella suite Hotel , Lidi di Chioggia , Asa, Campello motors, Voisola bikini, Leonardo gioielli , osmowall, dynatek, Consorzio sigillo Italiano, latteria Soligo, Coraya,Ortomercato di Chioggia, PromoVetro, la Fornasotta, QM vision.

