Un'esplosione di colore nel simbolo della padovanità: Sotto il Salone si alza il sipario di R2 Pop

Burger, bagel, poke, drink e tanto ma tanto pop: ha ufficialmente aperto i battenti Sotto il Salone R2 Pop, "costola" del famoso ristorante padovano Radici, gestito dallo chef Andrea Valentinetti.

R2 Pop

Lo stesso Valentinetti ci ha raccontato la sua nuova creatura: «Abbiamo deciso di rivoluzionare il nostro concetto di bistrot e cocktail bar da Radici: lo abbiamo trasformato in R2 Lab che si trasforma sotto il Salone in R2 Pop. Proponiamo un prodotto che si può consumare tanto qui in piedi quanto nelle piazze o da asporto prestando massima attenzione a tutti gli ingredienti in modo molto pop, appunto. Abbiamo poi dei drink in lattina homemade, fatti da noi e sviluppati dal nostro barman Enrico Chillon.L'inaugurazione? Siamo già aperti, ma venerdì 5 e sabato 6 marzo dalle 18 faremo una doppia inaugurazione»