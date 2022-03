Andrea Valentinetti apre Sotto il Salone R2 Pop: street food e drink "da collezione" di Enrico Chillon

Tra i portici del Sotto Salone, al numero 26, in un luogo che accoglie le istituzioni culinarie storiche di Padova, arriva un concept gastronomico leggero, contemporaneo e fresco: R2 Pop. Un progetto scoppiettante ed entusiasmante come il suo nome, che frizzera? da marzo 2022 nelle menti e nei palati patavini, deliziandoli grazie a un’autentica e inattesa esperienza sensoriale.

Lo chef Andrea Valentinetti di Radici Terra e Gusto

La proposta di R2 Pop prevede i piatti ‘signature’ gia? best seller dell’R2 Cocktail Lab di via Andrea Costa, e sara? ancora una volta firmata dalla qualita? e dall’estro visionario del pluripremiato chef Andrea Valentinetti di Radici Terra e Gusto: qui pero? le proposte saranno rivisitate in chiave street food, con in piu? qualche deliziosa e giocosa sorpresa. Negli spazi Sotto il Salone, dunque, l’effetto wow non manchera?, tra ingredienti inattesi e abbinamenti internazionali gourmet, per incontrare le esigenze del cliente mordi e fuggi, quelle di chi sceglie il pranzo o la cena d’asporto, e di tutti coloro che non vogliono rinunciare alla qualita? e alle esperienze di gusto trendy e accattivanti.

Cosa si può trovare

Ne e? solo un delizioso esempio il “Gallina Burger”, pret-a?-manger a base dell’intramontabile gallina padovana, rivisitata con cipolla caramellata, lattuga bacon, chutney di mele e mayo al curry. Sara? in buona compagnia con tante altre proposte burger, ma anche salads e poke? in vari gusti e piatti unici sorprendenti, come la tartare di fassona con pan brioche e insalata colorata all’aceto balsamico, o i bagels ai cereali, salmone affumicato, cream cheese, aneto, barbabietola rossa e maionese al wasabi. Deliziosa e completa la carta dei dessert, che elenca ingredienti a sorpresa, tra cui lime, namelaka al cocco, frutta esotica, fava tonka e crumble in diverse versioni.

I cocktail da collezione

E per quando la sete prendera? il sopravvento, sono pronti i cocktail in lattina nati dai virtuosismi del barman Enrico Chillon, gia? pronti per essere gustati e ammirati, grazie a una veste grafica da vera collezione.

Uno stile disivonto

Per ingredienti, accostamenti, forme, colori, stili, profumi e texture, sapori e sensazioni, la proposta gastronomica sensoriale di R2 Pop sapra? conquistare i palati dei padovani grazie al suo stile disinvolto e inatteso, e allo stesso tempo curato e capace di rapire gli occhi, deliziando anche cuori, bocca e pancia! Con lo stile della cucina italiana piu? genuina e contemporanea che, nel rispetto della materia prima e della tradizione, strizza l’occhio alle nuove tendenze e alle novita? gastronomiche dal mondo, R2 Pop si incastonera? nel cuore di Padova come punto di riferimento culinario per tutti coloro che vogliono godere di un’esperienza culinaria d’eccellenza, in un contesto cool e unico, pronta da gustare.

Dove

R2 POP

Sotto il Salone, 26

Orari

Lun-Sab 9:30-15 18-22.30

Info web

https://www.facebook.com/events/1257453051411033

https://www.facebook.com/r2coffeebar

