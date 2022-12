Ecografo e due sonde per l’ospedale di Padova: la Fondazione Celeghin apre il crowdfunding

La Fondazione Giovanni Celeghin, nata dalla volontà dei figli di Giovanni Celeghin, Fabio e Annalisa, nasce nel 2012 per sostenere la ricerca scientifica attraverso il finanziamento di progetti legati ai tumori cerebrali, dell’adulto e del bambino. Sostenendo il nostro progetto, si potrà dare una mano concreta alla ricerca: i fondi raccolti serviranno infatti a finanziare l’acquisto di un ecografo e due sonde, che doneremo all’Azienda Ospedaliera Universitaria di Padova.

Il coraggio dei bambini

Giocare, imparare, crescere: sono diritti fondamentali dei bambini, che caratterizzano l’età dell’infanzia, il periodo più bello e spensierato. Ma non per tutti è cosi. Per molti bambini, la routine del gioco, della scuola, dei pomeriggi al parco con gli amici, viene bruscamente interrotta a causa dei tumori. I bambini si trovano catapultati in un mondo tutto nuovo, fatto di ospedali, visite, medici e macchinari che ai loro occhi sembrano delle strane invenzioni, costruite da chissà quale scienziato.

Sostenere il progetto della Fondazione Giovanni Celeghin si puo contribuire a donare, ancora, l’infanzia interrotta a tantissimi bambini: perché dopo il tumore, la vittoria più bella è quella di tornare i bambini di sempre.

Come si useranno le donazioni

L’ecografo è uno strumento non invasivo che permette di studiare il distretto intracranico limitando moltissimo la necessità di esami radiologici spesso da effettuare in anestesia. Inoltre, in sala operatoria, durante gli interventi di asportazione di lesioni come le neoplasie è possibile controllare, mirare e quantizzare l’asportazione della massa in modo preciso e sicuro.

Gli acquisti nel dettaglio:

Ecografo modello bk5000 corpo macchina completo dei software necessari e stampante

Sonda microconvex neurochirurgica, classe III elettromedicale

Sonda “burr-hole” neurochirurgica, classe III elettromedicale

Info e progetto

https://www.forfunding.intesasanpaolo.com/DonationPlatform-ISP/nav/progetto/id/7920

Foto articolo Prof. Luca Denaro - Azienda ospedaliera università di Padova - foto da video gentilmente concesso dalla Fondazione Giovanni Celeghin Onlus