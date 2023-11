Ondata di solidarietà per il gattino padovano Furia Buia: potrà essere operato

È una vera e propria ondata di solidarietà quella che si è abbattuta su Furia Buia, un gattino di due mesi e mezzo di Gazzo, in provincia di Padova, che ha bisogno di una delicata e costosa operazione.

Furia Buia

Grazie a 232 donazioni su GoFundMe sono stati raccolti infatti quasi 4.400 euro, oltre il doppio della cifra necessaria per l’intervento. Sara Forasacco, organizzatrice della campagna, ha ringraziato su Facebook i numerosi donatori precisando che i soldi in più saranno adoperati per altri gatti in difficoltà. Furia Buia, chiamato così perché è stato spesso vicino alla morte, ha una grave malformazione alla gabbia toracica, e dopo le radiografie i veterinari gli avevano dato due mesi di vita. Grazie alla campagna solidale però è stato prenotato l’intervento che potrebbe salvarlo. La campagna di crowdfunding è raggiungibile a questo link.