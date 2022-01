Per la salute dei bambini autistici: partita la raccolta fondi per lettini osteopatici

È scattata la gara di solidarietà per l'acquisto di lettini osteopatici che serviranno a sostenere il progetto Kairospecial rivolto a bambini e ragazzi fragili con autismo: in due giorni sono stati infatti donati oltre 3.500 euro.

Raccolta fondi

Paola Gottardo, osteopata pediatrica professionista della Scuola Italiana Osteopatia Pediatrica e mamma di Carlo, un bambino con un disturbo dello spettro autistico, ha lanciato una campagna su GoFundMe proprio per sostenere l’iniziativa in cui crede fortemente: «Con questo progetto i bambini e ragazzi con autismo potranno usufruire gratuitamente, a cadenza mensile, di una giornata di trattamenti manipolativi osteopatici da parte di professionisti formati presso la SIOP. A febbraio, inoltre, sarà inaugurata la sede di Kairospecial a Padova. L'Associazione Culturale Kairos Osteopatia e MedicineIntegrate, spiega Paola sulla piattaforma, nasce da decenni di esperienza nel campo dell'osteopatia pediatrica, attraverso collaborazioni con importanti strutture ospedaliere come l'AOU Meyer di Firenze, la terapia intensiva neonatale del Santa Chiara di Pisa e più recentemente l'Ospedale del Cuore OPA - OspedalePediatrico Apuano di Massa». Per chi volesse sostenere il progetto, la campagna è raggiungibile a questo link.