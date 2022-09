Vitellini morti nel rogo dell'azienda agricola, lanciata sul Web una raccolta fondi

Un incendio devastante, che ha toccato il cuore di molti. Al punto da lanciare una raccolta fondi: è partita su GoFundMe una campagna di crowdfunding per destinare soldi all'azienda agricola Valdolmo di Pernumia, interessata lo scorso venerdì da un rogo che ha ucciso oltre 30 vitellini.

Raccolta fondi

Doris Mortin ha deciso di lanciare questa campagna (che in un solo giorno ha quasi raggiunto i 7mila euro) sul popolare sito, spiegando: «Ho creato questa raccolta fondi per la triste vicenda successa ieri a Pernumia, dove dopo un incendio con cause ancora da accertare presso L’Azienda Agricola Valdolmo sono morti più di 30 vitellini e sono state bruciate tutte le riserve di fieno, oltre alla proprietà e ad alcuni macchinari. L’azienda a conduzione familiare conta più di 300 capi di bestiame e in questo momento si trova in grande difficoltà con le riserve di fieno. Questo periodo caratterizzato da difficoltà economiche e inflazione che stanno mettendo in ginocchio piccole e medie aziende non aiuta di certo alla ripresa, per questo chiunque volesse donare anche solo una piccola somma di denaro aiuterebbe la famiglia Sachespi a ricominciare dalle ceneri e risorgere come una fenice. Un piccolo gesto che non cambia la vita a nessuno ma potrebbe cambiare le sorti di questa vicenda e aiutare questa meravigliosa impresa a ricominciare. Un abbraccio forte alla famiglia ,sperando di riuscire ad aiutarli». La raccolta fondi è raggiungibile a questo link.