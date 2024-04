Vespa, che passione: torna il maxi raduno regionale nel Padovano

Anche quest’anno il primo maggio, Festa del lavoro, a Roncajette di Ponte S. Nicolò si festeggia in Vespa.

Vespa

Alle ore 8, come da tradizione, prenderà ufficialmente il via il 16esimo Raduno Regionale del locale “Vespa Club Roncajette”. Come negli anni passati, nella piccola frazione arriveranno centinaia di Vespe di ogni modello e colore, le quali si potranno ammirare e fotografare in tutto il loro intramontabile fascino. Al termine delle iscrizioni al raduno, il corteo di Vespe partirà alle ore 10.30 per un giro turistico di circa 50 chilometri (con sosta aperitivo alle ore 11.30 presso il Golf Club di Galzignano) con meta finale a Casalserugo - arrivo previsto ore 12.45 - dove ci sarà il festoso pranzo dei “Vespisti” partecipanti e le premiazioni finali.