Iniziativa benefica “Vespe in Prato 2020”: il raduno, a causa dell’emergenza sanitaria, diventa virtuale

Il Vespa club vespe padane, con il Vespa club Roncajette, organizzano il tradizionale raduno dell’iconico scooter. L’evento di domenica 11 ottobre è aperto a tutti, anche ai non tesserati al Vespa Club d’Italia.

Versione virtuale

La manifestazione, che quest’anno a causa delle restrizioni dovute all’emergenza sanitaria viene proposto in forma virtuale, ha uno scopo benefico: la raccolta fondi a favore delle missioni dei Frati Cappuccini. Iniziativa patrocinata dal Comune di Padova.

Costi e modalità d’iscrizione

Quota “full”: 25 euro (comprensiva di fascia, toppa, adesivo, placca evento Vespe in Prato, adesivo Vespa club Roncajette, Vespe Padane e chiudi lettera evento);

Il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico (le quote d’iscrizione non sono rimborsabili)

iban IT79 H032 9601 6010 0006 7207 077

banca: Banca Fideuram Padova

intestatario: Provincia Veneta Frati Minori Cappuccini

causale: iscrizione Vespe in Prato 2020, cognome nome dell’iscritto o club

Per iscriversi è necessario compilare l’apposito modulo (iscrizione singoli - iscrizione appartenenti ad un club) che deve essere inviato insieme alla ricevuta del bonifico via email all’indirizzo vespeinprato@gmail.com.

Scadenze e gadget

È possibile iscriversi entro il 5 ottobre 2020. I gadget dell’evento vengono inviati agli iscritti via posta.

Per informazioni

Vespa club Vespe Padane

cell. 345 4665458

sito www.vespepadane.com

cell. 345 4665458 sito Vespa club Roncajette

cell. 391 7608300

sito www.vespaclubroncajette.it

Info web