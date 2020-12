Un giocattolo alla famiglie bisognose della città: un successo per la “Missione Rudolph”

Risultati grandiosi per la nuova iniziativa dell’associazione Junior camp per salvare il Natale di tante famiglie che quest’anno non potranno permetterselo: la Missione Rudolph ha avuto successo!

Giovani padovani e realtà locali

L’associazione, creata e gestita da un gruppo di giovani padovani, ha strutturato, grazie alla collaborazione di diverse realtà locali, una vera e propria raccolta di giocattoli, usati e nuovi, destinati alle famiglie bisognose della città.

Sicurezza

I giocattoli raccolti sono stati sanificati, mediante l’utilizzo di dispositivi ad ozono per garantire il rapido abbattimento della carica batterica e virale al 100 per cento, e regalati alle famiglie padovane in difficoltà.

Il risultati

Sono stati 5136 i giocattoli raccolti, grazie a centinaia di donatori ed alla collaborazione con 23 partner e 18 punti di raccolta attivati, per un totale di 500 famiglie e 17 associazioni che hanno ricevuto i doni.

La solidarietà

L’iniziativa, patrocinata dal comune e dalla Provincia di Padova , ha aperto le porte a tutti coloro che volessero aiutare in questo momento di difficoltà con un piccolo, ma importantissimo gesto, che può fare la differenza. Grazie alla passione di questi giovani, è stata messa in moto una vera e propria rete di volontariato che ha coinvolto tutta la città di Padova e provincia. Sono decine le società sportive e le associazioni che hanno aderito, mettendo a disposizione le proprie strutture per la raccolta dei giocattoli e divulgando con i propri mezzi l’iniziativa, contribuendo così a creare grande solidarietà, collaborazione attiva e sinergia con tutta la città.

Lo scopo

«Lo scopo della Missione Rudolph – dichiarano i responsabili di Junior camp – è stato quello di allietare il Natale di numerose realtà familiari che, soprattutto quest’anno, si trovano in difficoltà, e di poter donare sorrisi a tanti bambini in questo momento difficile per molti. Sono state centinaia le persone che hanno aderito donando i propri giochi, non ci aspettavamo un risultato così grande e siamo molto felici di aver potuto aiutare tutte queste famiglie!».

Ulteriori dettagli

Nel sito dell’associazione www.juniorcamp.info è possibile individuare tutti i partner coinvolti, e si può inoltre accedere agli aggiornamenti diretti sulla consegna!.

«Per quanto il momento possa essere difficile non ci dobbiamo fermare, ma restare uniti per dare una mano a chi ne ha bisogno!»

Foto dalla pagina Facebook JuniorCamp2019