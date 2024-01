Una nonna sprint: la 90enne padovana Emma Mazzenga batte il record mondiale dei 200 metri

Ci vogliono determinazione, costanza e tanti allenamenti. Nonché fatica, ripagata da certi risultati: exploit di Emma Mazzenga, 90enne padovana (ne compirà 91 il prossimo primo agosto), che al PalaIndoor di Padova ha stabilito nel weekend il nuovo record del mondo nei 200 metri piani di atletica leggera categoria W90 con il tempo di 54 secondi e 47 centesimi, abbassando di oltre sei secondi il primato che la canadese Olga Kolteko aveva realizzato ben 13 anni fa.

Record

Un traguardo incredibile per Emma Mazzenga, nata nel 1933, la quale non è nuova a queste imprese: l'atleta padovana, tesserata per l'Atletica Insieme Verona, aveva infatti inanellato non solo record italiani ed europei, ma anche un altro a livello mondiale nei 400 metri piani. Qualora non bastassero questi dati c'è un "retroscena" ancor più speciale: la "nonna sprint" Emma Mazzenga è tornata ad allenarsi da meno di un mese a causa di una frattura che l'aveva costretta ai box per quattro mesi, ma abitando in un appartamento al terzo piano senza ascensore si è comunque dovuta tenere in forma.