Boom di presenze a Este in Fiore: 80mila visitatori, è record

La ventesima edizione di Este in Fiore festeggia un compleanno da record. Domenica 16 aprile, già nel primo pomeriggio e visto l’andamento del weekend, si prevede di superare le 80.000 presenze complessive durante i tre giorni della kermesse dedicata al florovivaismo nazionale di qualità, al florovivaismo veneto e ai prodotti tradizionali di eccellenza.

Este in Fiore

All’interno dei Giardini del Castello, gli oltre 100 espositori di qualità provenienti da tutta Italia, hanno attirato fiumi di visitatori, appassionati e curiosi. Anche lungo le vie del centro storico si sono riversati fiumi di persone per acquistare presso gli stand. Soddisfatti gli espositori, sia quelli storici sia quelli alla loro prima edizione, positivamente sorpresi della qualità dell’organizzazione e dell’elevato numero di presenze. «Sono contentissimo perché Este in Fiore quest’anno è stato veramente un successone, abbiamo venduto praticamente quasi tutto».- sono state le parole dell’Azienda Agricola The Bears. «È la prima volta a Este in Fiore, mi sono trovato bene. C’è tanta gente e tanta professionalità, abbiamo venduto». - ha dichiarato il vivaista Leonardo Biagini di Piante Biagini Saverio. Entusiasti anche pubblici esercizi, negozi e operatori del centro storico, che godono per l’impatto di una presenza di visitatori come non si vedeva da tempo. In molti hanno testimoniato che si è finalmente tornati ai numeri dei tempi d’oro delle migliori edizioni di Este in Fiore. «Da anni non si viveva un weekend di festa così particolare per il nostro Comune e per tutto il territorio. - dichiara il Sindaco Matteo Pajola. - E’ stato raggiunto l’obiettivo di tornare a una kermesse di riferimento a livello nazionale per qualità di proposte e numeri di presenze e vendite. Ora l’obiettivo è mantenere e, se possibile, superare nei prossimi anni questo livello». Aggiunge Luigia Businarolo, assessore alla cultura, manifestazioni e grandi eventi: «È stato determinante il ritorno alla qualità con espositori storici e nuove proposte. Molto apprezzati anche gli eventi culturali. Un grande ringraziamento va alle Associazioni e a tutti coloro che hanno contribuito a questo successo».