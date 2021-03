Nessuna idea per la festa del papà? Niente paura, ecco qualche suggerimento

Il 19 marzo si avvicina e, in quella data, si celebra la festa del papà. Non sempre è così immediato sapere e scegliere quale regalo comprare e, se proprio non ci sono idee, ecco che questa guida potrebbe far per voi.

Se la pandemia e lo smartworking ci ha reso tutti più digitali, non ci resta che puntare su utili gadget hi-tech per fare felici tutti i tipi di genitore, dallo sportivo all’appassionato di musica.

In totale otto innovativi regali, da un versatile lettore di ebook a delle pratiche cuffie senza fili, ma anche uno smartphone low cost o un completo proiettore portatile. Non resta che scegliere.

1. Smartphone Xiaomi Redmi Note 9

Iniziamo la nostra rassegna con l’interessante Xiaomi Redmi Note 9. Uno smartphone low cost che vanta un ampio display da 6,53 pollici Full HD+ ed un comparto fotografico con 4 camere al posteriore e sensore principale da 48 MP. Non dimentichiamo il processore MediaTek Helio G85, octa-core fino a 2 GHz, e la memoria di 64 GB. Non delude la batteria da 5020mAh con ricarica rapida a 18W.

Qui la nostra recensione

Scopri di più su Amazon.it a 137 euro

2. Ebook reader Amazon Kindle

Proseguiamo la nostra rassegna con il famoso Kindle di Amazon. Un prodotto con schermo touch da 6 pollici dotato di illuminazione frontale, sottile e leggero e dalla lunga autonomia. Citiamo, inoltre, la memoria da 4 GB ed il modulo per il collegamento WiFi utile al download diretto dei libri. Un prodotto che vanta un catalogo veramente ampio con milioni di titoli, compresi i bestseller più recenti, titoli in esclusiva per Kindle e molto altro ancora.

Qui la nostra recensione

Scopri di più su Amazon.it a 79 euro

3. Smartwatch Xiaomi Mi Watch

Xiaomi Mi Watch è la scelta giusta se siete alla ricerca di un smartwatch low cost. Si tratta infatti di un completo wearable, con un ampio display circolare AMOLED, in grado di misurare frequenza cardiaca e livello di ossigeno del sangue. Non manca, inoltre, una ricca sezione dedicata all'attività fisica con numerosi sport supportati. Per quanto riguarda l'autonomia, dopo due ore di ricarica, è possibile ottenere una durata della batteria pari a 16 giorni.

Scopri di più su Amazon.it a 129 euro

4. Auricolari Bluetooth Soundcore Liberty Air 2 Pro

Nella nostra rassegna troviamo anche gli auricolari completamente senza fili Soundcore Liberty Air 2 Pro. Una coppia di cuffie Bluetooth 5.0 con un'avanzata tecnologia di soppressione dei rumori. Auricolari disponibili in quattro diverse colorazioni, dalla buona autonomia, dotati di resistenza ai liquidi e accompagnati da una completa app dedicata.

Qui la nostra recensione

Scopri di più su Amazon.it a 129 euro

5. Proiettore Nebula Solar

Per i papà appassionati di cinema, ecco il proiettore Nebula Solar disponibile anche nella variante con batteria integrata. Un completo proiettore dalle ridotte dimensioni, facile da utilizzare. Proiettore DLP con risoluzione Full HD, autofocus, HDR 10 e luminosità di 400 ANSI lumens. Non dimentichiamo gli speaker integrati ed il sistema operativo Android TV che include tutte le app di streaming più note come Netflix e Youtube.

Qui la nostra recensione

Scopri di più su Amazon.it a 699 euro (versione a batteria)

6. Cassa Bluetooth Soundcore Flare Mini

Da Soundcore anche una cassa Bluetooth portatile e low cost, in grado di diffondere il suono a 360°. Speaker da 10 Watt, impermeabile, dotato anche di un Led colorato alla base e con una batteria agli ioni di litio che garantisce 12 ore di autonomia. Infine ricordiamo la possibilità di utilizzare contemporaneamente due Soundcore Flare Mini per ottenere un completo sistema audio stereo senza fili.

Scopri di più su Amazon.it a 39 euro

7. SSD esterno Sandisk Extreme da 500 GB

Un SSD esterno è un gadget davvero utile in grado di memorizzare dati di ogni genere (foto, video, documenti, musica e altro ancora). Vi segnaliamo in particolare il modello Sandisk Extreme da 500 GB: un'unità a stato solido resistente agli urti e alla polvere, robusta ed impermeabile, con una velocità di trasferimento fino a 550 MB/sec e collegamento USB 3.1 Tipo C - USB A, tramite adattatore.

Scopri di più su Amazon.it a 86 euro

8. Powerbank Anker da 10.000 mAh

Concludiamo la nostra rassegna con il powerbank PowerCore 10K Wireless di Anker. Si tratta di un completo powerbank da 10.000 mAh utile a caricare numerosi dispositivi hi-tech di vario genere come smartphone, tablet e cuffie. Batteria esterna dotata anche di sistema di ricarica wireless Qi. Soluzione che permette di caricare senza fili i più recenti iPhone, smartphone Android e auricolari Bluetooth compatibili.