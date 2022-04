Corso di restauro auto storiche, Cna Padova avvicina i giovani al "saper fare" artigiano

Proseguono le attività di Cna Padova per trasferire ai giovani le competenze tipiche del “saper fare” artigiano, per avvicinare gli studenti delle scuole al mondo della piccola impresa e trasmettere loro la passione e i segreti del mestiere. Proprio con questo obiettivo si è tenuto, nei mesi di febbraio e marzo, il corso di restauro di auto storiche, organizzato dall’Accademia del Restauro di CNA in collaborazione con l’IPSIA Bernardi.

Corso

Un corso di 30 ore che ha coinvolto 15 studenti dell’istituto professionale padovano in un progetto extra-curriculare. I ragazzi hanno potuto applicare materiali e tecniche di restauro in uso dagli anni ’30 agli anni ’50 del Novecento, sotto la guida del maestro battilamiera Andrea Agnoletto. Al termine del corso, nella giornata di sabato 9 aprile, ai partecipanti sono stati consegnati gli attestati, alla presenza del presidente della Camera di Commercio di Padova Antonio Santocono e del presidente di CNA Padova Luca Montagnin. Alla cerimonia erano presenti anche Alessandra Bozzolan, dirigente scolastico dell’IPSIA Bernardi e Nicola Verdicchio, responsabile della categoria autoriparazione di CNA Padova. «Da grande appassionato di automobili questo è un tema che mi sta molto a cuore» ha dichiarato il presidente della Camera di Commercio Antonio Santocono. «Con il cambiamento di visione e di prospettiva che stiamo vivendo negli ultimi anni, i cui i ragazzi sono attratti dal mondo delle tecnologie digitali, si sta perdendo il valore di alcune professioni. Ma questo patrimonio non va dimenticato, Padova è la città dell’automobile e del design, qui abbiamo eccellenze di livello nazionale e internazionale. Per questo non posso che apprezzare e sostenere iniziative come questa, che avvicinano i giovani ad un mondo che è cultura».

Cna Padova

«Questo corso, che è solo una delle nostre iniziative legate all’alternanza scuola-lavoro, è un successo per la nostra associazione» ha commentato Luca Montagnin, presidente di CNA Padova. «Lavorare insieme con la scuola per noi è fondamentale, e avere dei maestri artigiani che si mettono a disposizione degli studenti per trasmettere la loro esperienza è un valore aggiunto. Auguro ai ragazzi che questi percorsi siano uno stimolo per esprimersi al meglio nel mondo del lavoro e magari, in futuro, aprire una loro attività imprenditoriale». Grande interesse da parte dei ragazzi, desiderosi di conoscere l'esperienza diretta di un professionista riconosciuto del settore e di prepararsi al meglio per fare i primi passi nel mondo del lavoro. L'obiettivo è stato quello di far capire agli studenti come approcciarsi al mestiere del restauratore di vetture storiche, un'attività affascinante che si fonda su creatività e tecnica, con tante prospettive di crescita proprio per i giovani.

Restauro auto storiche

Il restauro dei veicoli storici è un’arte legata ad una filiera d’eccellenza che in Italia conta più di 4 milioni di veicoli con oltre vent’anni di anzianità di cui 800.000 di interesse storico: un comparto in forte crescita in tutta Europa. Accademia Restauro veicoli storici è un progetto di CNA Padova che nasce nel 2016 con l’obiettivo di favorire lo scambio di conoscenze tra generazioni e formare nuovi restauratori. Si tratta di un centro di formazione e di competenze rivolto a professionisti del settore (carrozzieri, meccanici, tappezzieri ecc.) e ai giovani che aspirano ad una conoscenza più approfondita e specifica. I docenti dei corsi sono prevalentemente gli artigiani restauratori che illustrano le tecniche di lavorazione con dimostrazioni dal vivo. Alcuni tra i ragazzi formati hanno scoperto un’attività che non conoscevano ed hanno trovato impiego presso officine di restauro del territorio.