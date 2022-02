La statua di Elena Lucrezia Cornaro Piscopia verrà restaurata: la convenzione Unipd-Rotary

Per darle "nuova vita": è stata firmata lunedì 14 febbraio a Palazzo Bo una convenzione tra Università degli Studi di Padova ed il Distretto del Rotary International 2060 per la “messa in luce” della statua dedicata a Elena Cornaro Piscopia, prima donna laureata al mondo.

Restauro

Il Governatore Distrettuale del Rotary Raffaele Caltabiano, ex alunno dell’Università di Padova, nella ricorrenza degli 800 anni dalla fondazione ha incaricato il prof. Roberto Busetto, rotariano del Club di Padova ed ex-docente, di dare risalto alla statua della Cornaro Piscopia tramite l’installazione di luci che diano risalto a tutta la statua e alle pieghe delle vesti. Definito che la statua non sarebbe stata spostata da dove si trovava, la Rettrice Daniela Mapelli e la Prof. Monica Salvadori, prorettrice con delega al Patrimonio artistico, storico e culturale, hanno approvato l’intervento proposto dal Rotary International 2060. Afferma la rettrice Daniela Mapelli: «Abbiamo firmato un accordo perché con grande generosità il Rotary ha sovvenzionato i lavori per la statua di Elena Cornaro Piscopia. Non una semplice ristrutturazione, ma una vera e propria illuminazione a sottolinearne importanza e bellezza. Abbiamo inoltre ottenuto il permesso da parte della Soprintendenza di cambiare la direzione del cancello in maniera tale che si apra sull’esterno e non vada più a coprire la nostra statua di Elena Cornaro Piscopia, per cui a breve chiunque salirà o scenderà dallo scalone vedrà maggiormente messa in luce la prima donna laureata al mondo».

Distretto Rotary 2060

Spiega Raffaele Caltabiano: «Il Rotary International 2060 comprende 2 regioni e 2 province autonome: il Friuli Venezia Giulia, il Veneto e le province autonome di Trento e Bolzano, con oltre 5.000 soci, molti dei quali hanno una formazione accademica padovana. Crediamo che sia molto importante nell’anniversario degli 800 anni di nascita di questa Università contribuire a ricordarne l’importanza ma anche la presenza e partecipazione dei nostri soci e dei nostri studenti. Il piccolo regalo a cui abbiamo pensato è di ricordare la prima donna laureata al mondo mettendola letteralmente in luce e offrendo ai visitatori la statua nella sua primigenia bellezza»

Statua

Alla dott.ssa Valentina Piovan, restauratrice, va l’incarico di ripulire e restaurare completamente la statua marmorea. La statua si trova attualmente ai piedi dello Scalone Cornaro, protetta da un cancello che regolamenta l’accesso al loggiato superiore del Cortile Antico; per evitare che il cancello vada a “disturbare” la visibilità della statua, l’apertura dello stesso sarà modificata – con il placet della Soprintendenza - in modo da permettere al visitatore una piena visuale della stessa.