Despar, inaugurato il rinnovato punto vendita all'Arcella

Una ristrutturazione terminata in poco più di un mese e che ha permesso di innovare e modernizzare il punto vendita affiliato Despar al centro del quartiere Arcella di Padova, in via Tiziano Aspetti 34.

Restyling

Senza mai di fatto chiudere l’esercizio e senza quindi creare disservizio alla clientela della zona nord di Padova, Aspiag Service, concessionaria del marchio Despar per il Triveneto, l’Emilia-Romagna e la Lombardia, e l’imprenditore padovano Davide Sarego hanno inaugurato oggi il rinnovato punto vendita presente a insegna Despar dal 2010 e che serve il bacino di popolazione a nord del capoluogo. Il negozio ha una superficie vendita di 550 mq totali e un nuovo layout che prevede un’isola centrale dove sono concentrate tutte le zone servite come panetteria, gastronomia e pasticceria e una piccola cucina utilizzata per preparare piatti pronti e intorno alla quale si dispiega la parte a self-service del supermercato. Nuovi arredi e attrezzature moderne, ma anche una nuova impiantistica che adotta soluzioni a basso impatto ambientale e ridotto consumo energetico e che impiega tecnologie di ultima generazione, come ad esempio l’impianto di illuminazione realizzato con led a basso consumo. Il rinnovato punto vendita si trova dove ai primi del Novecento sorgeva il Premiato Biscottificio Vittorio Colussi di Padova, una florida attività dolciaria dell’Italia dell’epoca. Anche se poco è rimasto ormai della architettura industriale del luogo, Aspiag Service e l’imprenditore Davide Sarego hanno scelto di preservarne la memoria storica valorizzando, attraverso la riproduzione delle immagini che capeggiano sulle pareti del supermercato, gli interni e gli esterni della vecchia fabbrica che ha dato lavoro e lustro alla Padova di allora.

Despar

“Per noi di Despar rimane basilare – è il commento di Giovanni Taliana, Direttore Regionale Aspiag Service per il Veneto – continuare a contestualizzare i nostri punti vendita all’interno dei territori dove sono attivi, in modo da essere sempre più degli spazi di servizio e di vicinanza alla clientela, ma anche permetterci di ricordare la storia commerciale o imprenditoriale che questi luoghi hanno avuto prima di noi. Siamo molto felici della recente partnership con l’imprenditore Davide Sarego e di avere contribuito al rinnovamento di questo negozio e siamo convinti che per il quartiere Arcella questo supermercato sarà ancora più un punto di raccordo per la popolazione e garantirà un’eccellente esperienza di acquisito”. “Questa ristrutturazione rapida e innovativa è sicuramente per noi motivo di grande soddisfazione – è il commento dell’imprenditore affiliato Despar, Davide Sarego - in quanto ci permette di valorizzare al meglio quello che negli anni è diventato un vero punto di forza e distinzione del commercio di prossimità nel quartiere Arcella. Da oggi sarà possibile muoversi più agilmente fra innovazioni nell’esposizione e nei reparti, fattori che ci permetteranno di offrire un servizio ancor più di eccellenza”. Il punto vendita impiega in totale 7 collaboratori, di cui 2 neoassunti. Il punto vendita sarà aperto con orario continuato dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 19.45 e la domenica dalle ore 8.30 alle 13.00.