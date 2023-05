Navigazione turistica, riaperta la conca di di Battaglia Terme dopo la lunga manutenzione

«Il potenziale del turismo fluviale nel nostro territorio è molto forte e ancora in parte inesplorato: la riapertura, nei giorni scorsi, della conca di navigazione di Battaglia Terme rappresenta davvero un’ottima notizia». Con queste parole Walter Poli, presidente di Federalberghi Terme Abano Montegrotto commenta la conclusione del lungo intervento di manutenzione.

Turismo fluviale

La riapertura è accompagnata da un calendario di appuntamenti che prevedono una minicrociera guidata con attraversamento della conca e arrivo al Museo della navigazione, dove viene proposta una visita. «Il turismo fluviale - precisa Poli - è un turismo green&slow che ben si coniuga con la domanda dei turisti dei nostri hotel termali, spesso alla ricerca di una vacanza all’insegna del relax, del contatto con la natura, del benessere». Secondo un’indagine realizzata pre-Covid dalla società di consulenza strategica JFC il turismo fluviale muoveva a livello europeo quasi un 1 miliardo di fatturato, ma nel nostro Paese è ancora in fase embrionale e con una domanda che arriva per il 72% da turisti stranieri. La conca riaperta nei giorni scorsi, opera di ingegneria con un salto di circa 7 metri, è una delle 25 presenti in Veneto, dove la rete navigabile raggiunge complessivamente i 500 km. «La storia di Battaglia Terme - conclude Poli - è legata a doppio filo a quella della navigazione, si tratta di un borgo che si è sviluppato proprio grazie alle vie d’acqua. La possibilità di vivere un’esperienza di navigazione attraverso la conca arricchisce l’offerta turistica del territorio, dove già nei mesi scorsi abbiamo accolto con soddisfazione la riapertura della meravigliosa Villa Selvatico: siamo disponibili a dare il nostro contributo a questo progetto e più in generale a ragionare con gli altri attori del territorio su come far crescere e sostenere la promozione del turismo fluviale, cogliendo e valorizzando le opportunità che ne possono derivare in termini di indotto». «Il turismo fluviale, assieme al cicloturismo – aggiunge Antonio Piccolo, presidente Consorzio Battellieri Padova e Riviera del Brenta – sta conoscendo un trend di forte crescita. La conca, oltre a essere un manufatto idraulico è un’opera monumentale di interesse storico e il suo attraversamento è anche un’esperienza emozionale di grande suggestione».

Federalberghi Terme Abano Montegrotto

Federalberghi Terme Abano Montegrotto è l'organizzazione rappresentativa delle imprese termo-alberghiere del Bacino Termale Euganeo. Raggruppa, su base volontaria alberghi-stabilimenti termali di tutte le categorie e dimensioni e incide su una destinazione turistica che conta un totale di circa 6.000 addetti, 3 milioni di presenze turistiche annue e un fatturato complessivo di oltre 350 milioni di euro.