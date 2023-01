In ricordo di Cesare Del Palù, il maestro padovano dell’ipertensione

Il 22 gennaio 2023 ricorre il centenario della nascita del professor Cesare Dal Palù, veneziano d'origine e padovano d'adozione, spentosi nel 2016 due giorni prima di compiere 93 anni. Egli rimane vivo nella memoria dei tanti allievi che ha cresciuto nelle Università di Trieste, Verona e dal 1975 di Padova come Professore di Clinica Medica.

Cesare Dal Palù è noto in Italia e all'estero soprattutto per i suoi studi nel campo dell'ipertensione arteriosa e dei rapporti fra questa e l'arteriosclerosi. È stato il primo presidente della Società Italiana dell'Ipertensione Arteriosa e della Lega Italiana per la Lotta contro l'Ipertensione, nomina ben meritata essendo stato fra i primi a condurre ricerche epidemiologiche sulla prevalenza di questa condizione nella

popolazione generale italiana.

Il professor Dal Palù era un internista di vecchio stampo, cioè un vero internista. Ascoltava con attenzione le anamnesi raccolte dagli allievi e dalle sue osservazioni in merito si imparava molto. Visitava i pazienti in modo estremamente accurato, riservando loro un sorriso e al termine formulava ipotesi diagnostiche che sarebbero state confermate dai successivi accertamenti strumentali e di laboratorio. Maestro rigoroso, severo, incalzante, le sue osservazioni spesso sferzanti, ma giuste.

L'intensa attività clinica e scientifica non gli impedì di occuparsi anche di politica sanitaria e come Prorettore per la Medicina si adoperò per espandere il polo di Treviso e di Castelfranco.

Professore Emerito dal 1995 continuò a interessarsi dei lavori dei numerosi allievi, sette dei quali cattedratici, offrendo loro spunti di ricerca e osservazioni puntuali. Socio effettivo dell'Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti, lascia un ricordo indelebile in quanti l'hanno conosciuto.

Prof Achille C. Pessina, Studioso Senior dello Studium Patavinum

Foto articolo da comunicato stampa