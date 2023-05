Gattamelata, rilievi in fase di ultimazione: visite guidate sui ponteggi nelle prossime settimane

Sono in fase di ultimazione i rilievi e le mappature commissionati dalla Delegazione Pontificia per la Basilica di Sant’Antonio in Padova sul monumento al Gattamelata di Donatello. Le mappature tecnologiche e del degrado hanno interessato sia il monumento bronzeo che il basamento lapideo, che fa parte integrante del progetto del grande maestro per la statua equestre dedicata al condottiero Erasmo da Narni.

Analisi

Si tratta dell’attività propedeutica alla definizione della campagna diagnostica, ossia quell’insieme di indagini analitiche utili a determinare lo stato di conservazione dell’opera e le successive necessità di restauro e conservazione della stessa. Questa fase - prevista nelle prossime settimane - dovrà essere programmata in dettaglio a livello tecnico-procedurale nel confronto tra il Comitato Scientifico scelto dalla Delegazione Pontificia e il Ministero della Cultura, in particolare attraverso la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso, che esercita le funzioni di alta sorveglianza. La superficie esterna del monumento al Gattamelata con il suo imponente basamento è quindi ora totalmente consultabile dagli studiosi e dai tecnici grazie a una decina di mappe acquisite tridimensionalmente, con l’eccezione della parte tra cavallo e cavaliere che dovrà essere realizzata successivamente. Lo stesso vale per la parte interna del monumento bronzeo, finora indagata con l’endoscopio in misura minima, fin dove possibile con gli strumenti in modo non invasivo. Il monumento bronzeo è costituito da almeno 31 elementi fusi e diversamente assemblati, mentre per quanto riguarda il basamento, oltre ai due rilievi lapidei, si contano 180 elementi in pietra di cui 24 tasselli di riparazione e oltre 18 grappe metalliche, documentati ora da 2.500 fotografie d’insieme e al microscopio.

Arcivescovo Fabio Dal Cin

Afferma l'Arcivescovo Fabio Dal Cin, delegato pontificio: «Siamo sempre più coscienti dell’importanza di questa indagine scientifica sul monumento al Gattamelata. Un’attività molto complessa che non ha precedenti e che potrà fornire agli studiosi e alle autorità competenti gli elementi più aggiornati per programmare la salvaguardia di una delle opere più significative del Rinascimento. Con l’avvio delle prossime fasi saremo anche in grado di mantenere l’impegno assunto fin dall’inizio, quello di organizzare le visite guidate al cantiere sui ponteggi, purché queste si svolgano nell’assoluta sicurezza dei visitatori e dello stesso capolavoro”».