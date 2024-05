Il rinomato ristorante del Padovano compie 50 anni: pronti grandi festeggiamenti e una targa

Ha dovuto fare lo slalom tra gli impegni ma Patrizio Bertin, presidente di Ascom Confcommercio Padova, ci sarà ai festeggiamenti per i 50 anni di attività del ristorante Boccadoro di Noventa Padovana, in programma martedì 14 maggio.

Ristorante Boccadoro

«Mezzo secolo di attività e di successi - afferma Bertin - meritano di essere sottolineati non solo per la lunga militanza nel mondo della ristorazione, ma soprattutto per gli insegnamenti che Renato Piovan ha saputo infondere ad una lunga schiera di collaboratori». Artefice della valorizzazione della tradizione culinaria del territorio, Renato Piovan, anche nella sua veste di presidente dei “Ristorantori Padovani”, il marchio dell’Ascom Confcommercio che in questi anni ha proposto numerose serate a tema sui prodotti dell’orto e della corte, si è speso molto per trasformare piatti semplici in proposte gourmet. «La famiglia Piovan - prosegue Bertin - perché di famiglia dobbiamo doverosamente parlare visto che in famiglia sono le origini del ristorante, in famiglia si è sviluppata l’attività e sempre la famiglia, con le sue giovani leve, si appresta ad affrontare i prossimi 50 anni, sa proporre, pur innovando, raffinati menu studiati per mantenere viva la tradizione». Bertin, a nome di tutta l’Ascom Confcommercio consegnerà alla famiglia Piovan una targa a suggello del traguardo raggiunto dal “Boccadoro” che, ad aprile, ha partecipato, a Vietri sul Mare, al 60esimo dei ristoranti del Buon Ricordo assieme ad altri due locali dei Ristorantori Padovani: la Montanella e il San Benedetto.