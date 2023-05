OPV su RAI 5 con la nuova serie di "Migrazioni – Ritratti incrociati"

A partire dal 5 maggio, ogni venerdì del mese RAI 5 trasmetterà in seconda serata la nuova serie di "Migrazioni – Ritratti incrociati", il programma di approfondimento musicale targato Orchestra di Padova e del Veneto. Si rinnova così il sodalizio tra OPV e il primo canale culturale della RAI - Radiotelevisione italiana, che ha raggiunto più di 30 trasmissioni televisive di successo suddivise tra le varie edizioni di Lezioni di suono, l’integrale dei Concerti pianistici di Beethoven, Sconcerto di Battistelli con Elio e Inori di Stockhausen.

Quattro appuntamenti

Ideate dal Direttore artistico OPV Marco Angius, le puntate di Migrazioni sono state registrate nel 2022 alla Sala dei Giganti e all’Oratorio San Rocco di Padova. Suddiviso in quattro appuntamenti, il programma si propone di approfondire l’opera di alcuni tra i più grandi compositori della storia attraverso la personale visione orchestrale di alcuni protagonisti del Novecento e dei nostri giorni. I capolavori di Vivaldi, Mozart, Schumann e Grieg rivivono così attraverso le orchestrazioni dei compositori Max Richter, Hans Werner Henze, Maurice Ravel e Fabio Nieder.

Venerdì 5 maggio

Venerdì 5 maggio di Mozart si potranno ascoltare tre Sonate da chiesa (K 328, K 67 e K 336) contrapposte alla loro orchestrazione elaborata nel 1991 da Hans Werner Henze, tra i più grandi compositori del Novecento. Insieme a OPV diretta da Marco Angius si esibirà l’organista Silvio Celeghin, musicista veneto la cui attività trova posto nella vasta produzione discografica, mentre il musicologo Gastòn Fournier-Facio, guiderà l’ascolto.

Venerdì 12 maggio

Venerdì 12 maggio i telespettatori avranno la possibilità di entrare nel mondo di Robert Schumann, attraverso l’ascolto di quattro brani tratti dalla raccolta pianistica Carnaval op. 9 (1835), e parallelamente in quello di Ravel, che nel 1914 orchestrò una selezione delle scene che animano l’opera del compositore romantico. Diretta da Marco Angius, l’esecuzione dell’Orchestra di Padova e del Veneto si stringerà attorno al ragionamento del relatore Alessandro Zattarin, e sarà intervallata all’ascolto dei brani originali di Schumann eseguiti per l’occasione dalla pianista Leonora Armellini, musicista padovana e prima interprete italiana a conquistare il podio della XVIII edizione del Concorso pianistico internazionale Fryderyk Chopin di Varsavia.

Venerdì 19 maggio

Venerdì 19 maggio sarà la volta della particolare elaborazione orchestrale di Fabio Nieder (1957), compositore triestino la cui visione musicale è stata consacrata dalle maggiori istituzioni al mondo quale voce tra le più originali sul piano internazionale, di quattro brani dei Pezzi lirici del compositore norvegese Edvard Grieg. L’appuntamento sarà condotto da Fabio Nieder stesso per la direzione di Marco Angius e sarà impreziosito dall’esecuzione pianistica di Alessandro Taverna. Indicato dalla critica come successore naturale del mito del pianoforte Arturo Benedetti Michelangeli, dopo essersi imposto a livello internazionale con il Concorso Pianistico di Leeds nel 2009, Alessandro Taverna continua a calcare i più importanti palcoscenici al mondo esibendosi in qualità di solista con le orchestre più prestigiose.

Venerdì 26 maggio

La nuova serie di Migrazioni – Ritratti incrociati si concluderà venerdì 26 maggio con Vivaldi Recomposed, moderna rielaborazione delle Quattro stagioni del musicista veneziano. Sarà Anna Tifu, violinista tra le più brillanti a livello mondiale, a interpretare insieme a OPV l’opera che ha reso celebre in tutto il mondo il compositore Max Richter. Imposta all’attenzione internazionale ancora giovanissima con la vittoria del Concorso George Enescu di Bucarest, dopo essersi esibita con i più importanti musicisti e le orchestre più prestigiose, negli ultimi anni Anna Tifu ha intrapreso una proficua collaborazione con OPV che si manifesta in nuovi concerti e incisioni discografiche di imminente uscita.

L’iniziativa vede il sostegno della Fondazione Cariparo e la collaborazione del Comune di Padova, le riprese sono state effettuate da Zeta Group.

Foto articolo da comunicato stampa - Il compositore Fabio Nieder e il pianista Alessandro Taverna durante una puntata di Migrazioni - Ritratti incrociati. Ph. ZetaGroup