Roseto Santa Giustina: come e quando visitarlo

Il Roseto comunale si sviluppa a ridosso delle mura cinquecentesche, tra il parco Treves e l'Orto botanico, lungo il bastione di Santa Giustina.

Il roseto, pensato come percorso didattico, consente al visitatore di immergersi in una moltitudine di odori e colori organizzato per sezioni:

lo spazio sensoriale (vista, tatto, odorato, gusto);

il percorso della storia della rosa con i principali passaggi nell'evoluzione delle rose antiche e moderne;

il percorso delle 10 rose più importanti nella classifica americana;

il percorso delle rose dedicate ai personaggi famosi vissuti nel Veneto (Rosa di Sant'Antonio, Rosa Beatrice d'Este, ecc.).

Dove si trova

Roseto Santa Giustina - via Michele Sanmicheli - altezza civico 65, presso Casa Ivo Scapolo - Padova

Orari di apertura

Mesi Mattino Pomeriggio Dal 25 aprile al 30 agosto 9 - 12 16 - 19 Dal 31 agosto al 7 ottobre 10 - 12 15 - 18

Ingresso

Il Roseto è chiuso dall'8 ottobre al 24 aprile.

L'ingresso al Roseto è libero.

Tutte le info e la gallery al sito https://www.padovanet.it/informazione/roseto-santa-giustina