Una rotonda per Elvira Poli, la prima laureata in Ingegneria dell’Università di Padova

Giovedì 10 marzo alle 12 si terrà l’inaugurazione della rotonda di via Venezia collocata in prossimità della Scuola di Ingegneria e dedicata ad Elvira Poli, la prima laureata in Ingegneria dell’Università di Padova (1920).

L’evento, promosso dalla Commissione per le Pari Opportunità del Comune di Padova in collaborazione con la Scuola di Ingegneria, sarà preceduto alle 11 da un breve incontro alla Sede della Scuola, che si potrà seguire a distanza (https://unipd.zoom.us/j/85976752853), sul tema della parità di genere negli studi ingegneristici. L’incontro prevede un intervento del Prof. Stefano Zaggia sulla figura di Elvira Poli e una tavola rotonda, moderata dalla Prof.ssa Francesca Maria Susin, che ospiterà le testimonianze di giovani studentesse e ricercatrici impegnate nei diversi percorsi di studio di ingegneria.

«L’evento costituisce un’occasione significativa per ribadire l’importanza strategica delle donne nell’ambito delle scienze ingegneristiche, e la necessità che aumenti ulteriormente il numero di studentesse, che avranno un ruolo fondamentale nello sviluppo futuro dell’ingegneria e delle sue applicazioni» dice Franco Bonollo, Presidente della Scuola di Ingegneria dell’Università di Padova.

Per Luciana Sergiacomi, Presidente della Commissione per le Pari Opportunità del Comune di Padova, questa iniziativa «si inserisce idealmente nel programma di attività promosse dalla Commissione e sostenute dalla Amministrazione comunale volte a promuovere il valore della figura femminile all’interno della società, con una particolare attenzione verso gli ambiti in cui le donne possono e devono esprimere con ancora maggiore rilievo il loro contributo e la loro partecipazione».

Per informazioni: ingegneria@unipd.it

Tel: 049 827 6461/63

Allegati: programma completo dell’evento; foto di Elvira Poli; pianta della collocazione della rotonda.

https://ilbolive.unipd.it/it/event/rotonda-elvira-poli

https://www.elvirapoli-unipd.it/

