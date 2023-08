Saldi estivi, bene ma non benissimo: «Incassi ok, ma meno di quanto ci aspettassimo»

Ancora qualche giorno poi, con la fine di agosto, anche i saldi estivi 2023 andranno in archivio. Già, ma come?

Saldi

«Ci andranno così come avevamo prospettato, ovvero con un incassato che si può dire sia andato bene e che valutiamo in un ordine che va dal 5 al 10 per cento a seconda delle aree: comunque meno rispetto a ciò che ci attendevamo quando abbiamo iniziato a luglio»: Riccardo Capitanio è il presidente di Federmoda Confcommercio Veneto e di Federmoda Ascom Padova e la sua analisi, relativamente al nostro territorio, non differisce da quanto avviene nel resto del Paese.

«Diciamo che il 2022 ci aveva un po' illuso - continua - facendo registrare, al comparto moda, ordini in aumento anche del 15/20 per cento nella prospettiva di un ottimo 2023. Purtroppo, l'erosione continua del portafoglio della clientela ad opera dell'inflazione ha lasciato al palo le previsioni relative ad un incremento delle vendite del fashion retailer». Ma c'è di più. All'aumento percentuale del fatturato non ha corrisposto una pari redditività del negozi fisici, già alle prese con aumenti nella gestione dell'ordinario (leggasi affitti e bollette).

Riccardo Capitanio

"Tirando le somme sui saldi - conclude Capitanio - direi che, vista la situazione complessiva, non possiamo lamentarci. Infatti se le percentuali di sviluppo possono averci lasciato un po' d'amaro in bocca, va però detto che chi è entrato nei punti vendita ha acquistato. In gergo diciamo che è aumentato il tasso di trasformazione. Per il resto abbiamo avuto conferma che più d'ogni altra cosa le nostre città, grandi o piccole che siano, hanno bisogno di essere attrattive. Se un punto a favore possiamo registrarlo è infatti relativo agli acquisti dei turisti, soprattutto di quelli stranieri, che hanno approfittato dei buoni prezzi vestendosi "made in Italy". Per quanto riguarda invece gli italiani, pur rappresentando il nostro bacino maggiore, abbiamo riscontrato come in tanti siano arrivati con portafogli e carte di credito un tantino scarichi».