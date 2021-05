Avvistata dal runner mentre è intrappolata sopra al cavalcavia: la polizia salva la cagnolina Cocca

Nella mattinata di venerdì 14 maggio l’intervento di una pattuglia degli agenti della polizia locale Pratiarcati ha permesso di recuperare una cagnolina, rimasta intrappolata nell’area autostradale situata nei pressi del cavalcavia di Lion, in via Sant’Andrea ad Albignasego.

Cocca

Un uomo, che faceva running e si trovava a passare in quella zona, ha notato la cagnolina intrappolata sotto il cavalcavia e ha chiamato il comando dei vigili, i quali sono immediatamente intervenuti recuperando Cocca, che "vive" nel quartiere di San Giacomo. La proprietaria, contattata immediatamente, era molto sollevata: la cagnolina, infatti, mancava da casa da due giorni e la signora la stava cercando disperatamente. «Sempre molto solerti nell’intervento e preparati, i nostri agenti di polizia locale» dichiara il sindaco Filippo Giacinti «hanno permesso di giungere a un lieto fine in questo ritrovamento. Un grazie anche alla persona che li ha contattati, che non è rimasta indifferente davanti alla difficoltà in cui si trovava questa cagnolina, la quale in questo modo è potuta tornare al sicuro, dai suoi proprietari. Come amministrazione comunale siamo sostenitori dell’importanza del rispetto degli animali e della promozione di buone pratiche per il loro benessere e il loro aiuto: da anni il nostro territorio è dotato di aree di sgambamento a loro dedicate (una la inaugureremo a breve, accanto al nuovo parco in via della Costituzione). È attivo, inoltre, uno Sportello animali, gestito dai Rangers d'Italia di Albignasego». Lo Sportello è aperto il mercoledì pomeriggio dalle 15.30 alle 18: contattando il numero 0492271450, i volontari forniscono consigli su come gestire gli animali d'affezione (cani e gatti) e intervengono a controllare segnalazioni di eventuali maltrattamenti.