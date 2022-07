Tre ragazzi salvano altrettanti gattini abbandonati sull'argine

Rocambolesco, e per questo ancor più bello: tre gattini sono stati salvati grazie all'intervento di tre ragazzi che nella serata di ieri, martedì 5 luglio, sono passati in bicicletta sull'argine del fiume Brenta, a Saletto, nella zona del distributore di benzina.

Gattini

A raccontare la vicenda è proprio il comune di Vigodarzere con un post sulla propria pagina Facebook: i tre amici non hanno ignorato il pianto di questi gattini di appena 20 giorni, abbandonati al loro destino e ormai sfiniti dalla fame, dal caldo e dalla stanchezza. Hanno atteso per vedere se compariva la loro mamma, ma è chiaro che sono stati portati lì e abbandonati da "mano umana". on grande senso civico hanno chiamato la polizia locale, che è intervenuta prontamente, contattando poi l'assessore all'ambiente, Alessandra Bergamin.‍ I gattini sono stati portati dall'instancabile volontaria Alessandra Buzzetti, che li ha rifocillati e li sta tenendo temporaneamente in stallo, in attesa di trovare loro una famiglia amorevole. Chi avesse notato qualcosa sul loro abbandono può chiamare la Polizia locale al numero 049 8888379.