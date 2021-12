Dal buio di una botola in ospedale spunta Amelie: cronaca di un salvataggio

Non si dava proprio pace. Ed è stato un bene: l'Ulss 6 Euganea ci regala una storia tanto curiosa quanto commovente.

Amelie

Lorenzo, coordinatore infermieristico in forze alla Direzione medica dell'ospedale Immacolata Concezione di Piove di Sacco, aveva un pensiero fisso: dalla mattina, infatti, sentiva un miagolio provenire non si sa bene da dove, e ogni volta che ripassava per quel corridoio al piano interrato del nosocomio, quella "vocina" pareva chiamarlo. Così, terminato il turno, ha voluto vederci meglio. Anzi, andare letteralmente a fondo: «C'era un miagolio nelle fondamenta - racconta Lorenzo Contin - a fianco della botola dell'ascensore. Mi sono incaponito e stasera terminato il lavoro in collaborazione con i ragazzi di Siram e a Marco dell'Ufficio tecnico abbiamo recuperato "Amelie". Tratta in salvo e rifocillata, ora la micetta è in stallo da me e domani la porteremo dal veterinario con i volontari per un'adozione del cuore». Così la piccola Amelie, dal buio e dal freddo della botola, passerà alla luce e al calore di una famiglia.