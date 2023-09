Enzo Salvi, Maurizio Mattioli, Crisula Stafida e Andrea Dianetti a Montegrotto: il workshop è sold out

Sabato 23 e domenica 24 settembre a Villa Draghi di Montegrotto Terme si è svolto un workshop dedicato alla recitazione cinematografica e teatrale con gli attori Enzo Salvi, Maurizio Mattioli, Crisula Stafida e Andrea Dianetti con la supervisione del Produttore Bruno Frustaci, che ha registrato il tutto esaurito.

Hanno partecipato persone provenienti da tutto lo stivale e condiviso questi due giorni di seminari intensivi con grandissima passione, interagendo con gli attori in 4 classi dove in ognuna di queste si è affrontato un tema diverso, e ovviamente non sono mancati i momenti dove gli attori hanno risposto a domande riguardanti la loro carriera con qualche aneddoto curioso e divertente del dietro le quinte.

Gli organizzatori Luca Pizzamano e Giorgia Chiurato della Flash Dance Academy esprimono il loro entusiasmo e la loro gratitudine non solo nei confronti dei partecipanti che hanno dimostrato riconoscenza per la qualità dell''iniziativa, ma anche e soprattutto nei confronti degli artisti che con immensa umiltà e trasporto si sono dedicati all'evento senza risparmiarsi , regalando la loro esperienza con semplicità creando un clima di affiatamento fin da subito.

Alla consegna degli attestati di partecipazione il produttore Bruno Frustaci ha dimostrato grandi apprezzamenti per l'impegno e la passione dimostrata dai partecipanti soffermandosi su quanto sia importante ritornare a dar importanza allo spirito di squadra e condivisione , valore che si sta via via perdendo per dare spazio all'individualismo.

Entusiasmo anche da parte del Sindaco Riccardo Monrtandello che ha partecipato alla chiusura di questi due giorni , il quale dichiara: «Un grazie alla Flash Dance Academy, Sunshine Production e a tutti coloro che hanno reso possibile a villa draghi questo workshop e casting individuando nella nostra Villa Draghi un potenziale che può coinvolgere le migliori forze teatrali e cinematografiche italiane. Questi stimoli "alti" hanno ricadute positive sull'appetibilità turistica di Montegrotto Terme e dell'intera destinazione Terme e Colli Euganei».

Il workshop si è concluso con un'ennesima emozione in quanto il produttore Frustaci ha manifestato grande interesse per alcuni partecipanti grazie all'ottimo livello di preparazione, tant'è che a breve arriveranno delle convocazioni per partecipare come figurazioni speciali alla sua prossima produzione per le reti Mediaset.

Foto articolo da comunicato stampa