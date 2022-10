Al San Gabriele il compleanno di donna Flora che entra nel club delle centenarie

Pomeriggio di grande emozione nella residenza per anziani ‘San Gabriele’ di Bovolenta (Pd), gestita da Sereni Orizzonti. La signora Clelia – da tutti conosciuta come Flora - ha raggiunto l’invidiabile traguardo del secolo di vita e tutti gli altri ospiti e il personale della struttura si sono riuniti per festeggiare insieme a lei questa ricorrenza.

Flora

Clelia Brocadello, classe 1922, conosciuta da tutti come Flora, ha lavorato tanti anni presso un convento di suore nel padovano, occupandosi della sartoria. Oltre a ciò, era anche un membro del gruppo del coro, al fianco della madre superiora. Ha passato la sua vita nell'ambiente ecclesiastico, è sempre stata amata e rispettata da tutti, qualità che mantiene anche all'interno della struttura, in cui appare sempre solare, amichevole e attiva in tutte le attività educative e nella quotidianità della struttura.

Festa

I festeggiamenti in onore di Flora sono stati una splendida occasione per gioire insieme e la signora ha ricevuto alcuni doni floreali, che hanno suscitato in lei forti emozioni positive. Al rinfresco organizzato in suo onore erano presenti anche gli altri ospiti della residenza, che si sono riuniti per l’evento.

‘San Gabriele’

La struttura ‘San Gabriele’ di Bovolenta può accogliere anziani non autosufficienti ed è gestita da Sereni Orizzonti, uno dei primi tre gruppi a livello nazionale che opera nella costruzione e gestione di residenze sanitarie assistenziali, con circa 80 Rsa e più di 5mila posti letto in Italia e all’estero.