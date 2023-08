Montagnana ospita la Tenzone Aurea: si sfidano sbandieratori da tutta Italia

La cittadina di Montagnana, in provincia di Padova, si prepara ad ospitare la 41esima edizione della Tenzone Aurea, un evento di spicco nel panorama delle manifestazioni culturali e folkloristiche italiane, che porterà mille atleti e diecimila visitatori provenienti da tutta Italia e da alcuni paesi europei, per una straordinaria celebrazione di tradizione, di spettacolo e naturalmente anche di competizione.

Tenzone Aurea

La “Tenzone Aurea” si svolgerà dall’8 al 10 settembre 2023 all'interno della città murata, che per tutti i giorni della manifestazione sarà impreziosita da spettacoli, animazioni e attività culturali. Il campo di gara principale sarà il cuore della città, Piazza Vittorio Emanuele II, e avrà le misure richieste dalle norme federali. Attorno alla piazza troveranno posto tutti i servizi richiesti per gestire il grande richiamo di questo evento. In palio, i titoli italiani nelle cinque specialità della sbandieratura: singolo, coppia, piccola squadra, grande squadra e musici. Commenta Vincenzo Gottardo, vicepresidente della Provincia di Padova: «La Tenzone Aurea è un evento imperdibile per gli appassionati di sbandieratura e per chiunque voglia scoprire questa affascinante arte così legata al nostro territorio. Il Campionato di Sbandieratori a Montagnana incarna l'antica pratica tramandata di generazione in generazione, va oltre la gara di abilità, rappresenta un ponte tra il passato e il futuro, in cui le bandiere sventolano come simboli vivi della nostra storia: chi non ha mai pensato che gli Sbandieratori, con tutti i loro simboli, di contrade, città, regioni, sono capaci di unirci invece di dividerci? È un bellissimo simbolo di preservazione delle nostre radici comuni».

Montagnana

Aggiunge Gian Paolo Lovato, sindaco di Montagnana: «L’8, il 9 e il 10 settembre Montagnana ritornerà nel medioevo, tra giochi di bandiere, rullio di tamburi e squillo di chiarine. Da tutta Italia arriveranno tanti sbandieratori e musici a sfidarsi nella nobile arte delle bandiere, nel segno sia dell’agonismo, ma anche della fratellanza ed amicizia, una volta tra i casati ora tra i popoli. Questa manifestazione porterà prestigio e visibilità alle nostre mura, ai castelli, ai palazzi nobiliari, alle nostre chiese ma soprattutto al nostro territorio». Conclude Elisa Rossetto, assessore al Turismo e Cultura del Comune di Montagnana: «Abbiamo fortemente voluto questa manifestazione, che riteniamo essere di grande prestigio storico, culturale, di tradizioni e di sport. Con le sue imponenti mura trecentesche, il magnifico Duomo, la Villa Palladiana, le prestigiose ville veneziane che si affacciano sul nostro Liston, è la cornice ideale di questa manifestazione. La nostra storia, il nostro presente e il nostro futuro sono indissolubilmente legati ai nostri musici e sbandieratori, che tante volte hanno portato il nome di Montagnana in giro nel mondo, oltre che essere pluricampioni italiani di disciplina e assoluti. Da ex tamburina, poi, lasciatemele dire: un orgoglio nell’orgoglio! Vorrei approfittare di questo spazio per ringraziare tutti coloro che hanno creduto in questo sogno fin dall’inizio, quindi tutta l’Amministrazione, Provincia, Regione e Senato, la Camera di Commercio, Ascom-Confcommercio, gli sponsor, l’organizzazione di Promo E20, i nostri Alfieri rossoneri, e infine la FISB, che ci ha concesso il privilegio di diventare quest’anno capitale italiana delle bandiere».

Programma

La Cerimonia d’apertura del Campionato si svolgerà in piazza Vittorio Emanuele II venerdì 8 settembre sera a partire dalle ore 20 e comunque con conclusione non oltre le ore 22.45. Poi si terranno sabato 9 alle ore 9 le qualificazioni e alle 21 le finali del Singolo Tradizionale e della Grande Squadra e Musici, mentre domenica 10 si terranno allo stesso orario le qualificazioni e le finali di Coppia Tradizionale e Piccola Squadra. La piazza sede delle gare di qualificazione di singolo e coppia sarà lo slargo di via G. Matteotti, di fronte ex Cinema Branzo.