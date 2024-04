Multa per eccesso di velocità: valide anche se arrivate dopo 90 giorni?

24 Aprile 2024, un corriere mi consegna a casa una multa per eccesso di velocità, fatto avvenuto il 26 dicembre 2023, l’autovelox mi ha immortalato mentre “sfreccio” a 83 km/h invece dei 70 km/h massimi consentiti. Dal 26 dicembre al 24 aprile sono passati 120 giorni, mi sembra una notifica un po’ tardiva e allora verifico su internet il codice della strada, art. 201: “…il verbale […] deve, entro novanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore”. Fra me e me dico: allora siamo a posto! Passati 120 giorni contro i massimo 90, un mese di ritardo, non devo fare nulla. Per sicurezza voglio una conferma anche dalla polizia locale, chiamo (non rispondono) e scrivo una mail (rispondono). Purtroppo, si sostiene che non serve notificare il verbale al trasgressore entro 90 giorni, è sufficiente averlo consegnato al servizio postale. Il comune di Piove ha affidato la multa ad un corriere il 18 marzo 2024 (83 giorni dopo l’infrazione), quindi per loro tutto a posto, pagare prego. Traduco io: se la posta ci mette 10 anni per recapitare la busta verde al “delinquente”, questo è tenuto a pagare, e magari neanche si ricorda come e dove nasca la contestazione. Incredulo, cerco su internet riscontri a questa stramberia, e purtroppo trovo qualche conferma! Alcune polizie locali applicano il testo della legge (Padova per esempio): se il trasgressore non riceve nulla entro 90 giorni, niente è dovuto. Altre (fra cui Bologna… non proprio un disorganizzato micro-comune) si sentono di poter chiedere il pagamento se consegnano la multa alle poste entro 90 giorni…. … e poi affari del cittadino se gli arriva dopo un tempo indefinito. Nel dubbio, pagherò la multa (meno di 50 euro, se pago subito…), ma mi vene da pensare: qui o la legge è scritta male, oppure i comuni fanno i furbi. Perché, se i comuni hanno ragione, allora non è vero che “…il verbale […] deve, entro novanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore” (art. 201 codice della strada), e ci deve essere, ficcato da qualche altra parte, un micro-comma che smentisce questo articolo… cercasi legislatori che abbiano superato l’esame di Italiano! Se invece i comuni hanno torto, com’è possibile che si chiedano al cittadino soldi non dovuti?? Le eventuali ristrettezze di bilancio devono essere motivo di miglioramento, senza riversare le proprie inefficienze addosso ai cittadini. E in entrambi i casi, a rimetterci può essere il cittadino: che magari paga qualcosa di non dovuto, oppure non paga credendo di essere fuori i limiti di tempo, trovandosi poi la multa aumentata. Ah dimenticavo: non voglio avere ragione a tutti i costi, e non sono un guidatore folle! Generalmente guido con prudenza e penso di aver fatto così anche quel giorno, ma so che posso sbagliare, e nel caso pago. Sono a favore dei limiti di velocità, delle multe, dei dossi. Ma mi piacerebbe che ad ogni livello, la legge sia chiara: proprio a partire da queste piccole beghe, più le pene/sanzioni sono indefinite, e legate all’arbitrarietà del legislatore / ufficio comunale, e più il patto fra cittadini e istituzioni inizia a scricchiolare, portando a ben altre conseguenze. Chiedo troppo?