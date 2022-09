Prezzo non disponibile

Torna la sagra del Rosario a Galzignano Terme, che dal 30 settembre al 2 ottobre festeggia la 52esima edizione in via Roma e nelle aree limitrofe con giostre, bancarelle, prodotti tipici, stand gastronomico e pesca di beneficenza oltre all'animazione per bambini.

Info web

https://www.galzignanoterme.org/c028040/po/mostra_news.php?id=1004&area=H