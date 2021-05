Smarrito gatto tigrato a Piombino Dese, l’appello della proprietaria: «Sono davvero disperata»

Riceviamo e pubblichiamo:

“SMARRITO GATTO TIGRATO IN CENTRO A PIOMBINO DESE”

In data 21 aprile presso vicolo fratelli Aggio, Piombino Dese (PD) è stato smarrito il gatto tigrato in foto. Maschio. Non sterilizzato. 8 mesi. Pelo dai colori caldi. Occhi grandi. Lo stesso giorno sono stati fatti dei lavori alla fibra nella via. Molto socievole, potrebbe averlo preso qualcuno. Chiunque sappia qualcosa o per segnalazioni contattate il numero 3922115191. Grazie a chi ci aiuterà. RICOMPENSA