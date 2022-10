Selezione nazionale per un giovane clarinettista (in duo con pianoforte), al via il bando Elio Peruzzi

La Fondazione Musicale Omizzolo–Peruzzi, gli Amici della Musica di Padova e l’Archivio Musicale Guido Alberto Fano di Venezia bandiscono una Selezione Nazionale per individuare un giovane clarinettista (in duo con pianoforte) a cui affidare due concerti (uno a Padova e uno a Venezia) nelle programmazioni artistiche 2023-2024 dei promotori.

La selezione è un omaggio alla memoria del clarinettista padovano Elio Peruzzi (1927-2018).

Scopri la locandina in pdf

La selezione è finalizzata anche alla valorizzazione della musica per clarinetto e pianoforte di Silvio Omizzolo (1905-1991), il programma proposto per i concerti dovrà pertanto comprendere il Divertimento in tre tempi per clarinetto e pianoforte di Omizzolo e non dovrà superare la durata di un’ora di musica (da eseguire senza intervallo).

La selezione è riservata a giovani di nazionalità italiana, di età non superiore ai trent’anni (nati dal 1992 in poi), e avverrà sulla base di titoli artistici e dell’ascolto di materiale audio/video (CD, DVD, online) - di durata di almeno 30 minuti - da parte della commissione.

Scsadenza

Le domande dovranno pervenire entro il 31 dicembre 2022 all’indirizzo di posta elettronica certificata fondazioneomizzoloperuzzi@pec. it.

Per informazioni: tel. 340 9291163.

La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

autocertificazione della data di nascita e della cittadinanza dei componenti del duo;

dichiarazione sottoscritta dai genitori per i candidati minorenni;

dichiarazione di aver preso visione del bando e di accettarne le condizioni;

programma completo del concerto proposto;

curriculum e foto dei componenti del duo;

registrazioni audio/video (CD, DVD, online) della durata di almeno 30 minuti.

Oltre il termine temporale sopra indicato non sarà valida alcuna richiesta di partecipazione.

I documenti pervenuti non saranno in alcun caso restituiti.

L’incompletezza della documentazione sarà causa di esclusione dalla selezione.

Modalità di selezione

La selezione verrà effettuata entro il 31 gennaio 2023 da una commissione composta da Edoardo Lanza (vicepresidente della Fondazione Musicale Omizzolo Peruzzi), Filippo Juvarra (direttore artistico degli Amici della Musica di Padova), Luca Lucchetta (docente di clarinetto al Conservatorio Cesare Pollini di Padova), Vincenzo Paci (primo clarinetto dell’Orchestra del Teatro La Fenice di Venezia) e Paolo Furlani (docente di composizione al Conservatorio di Firenze, diplomato anche in clarinetto).

Per la scelta del vincitore la commissione valuterà i titoli presentati, l’interesse del programma proposto e il livello tecnico e interpretativo dei candidati.

Il giudizio della commissione sarà insindacabile; non saranno ammessi ricorsi, reclami, richieste di riesame, né altre forme di impugnativa.

La commissione si riserva la possibilità di non assegnare uno o più concerti premio qualora non ravvisi un livello tecnico/artistico sufficientemente elevato o qualora non valuti sufficientemente interessanti i programmi proposti.

Concerti Premio

Per ciascun concerto premio previsto, il clarinettista e il pianista scelti percepiranno il compenso di 500 euro lordi ciascuno (+ eventuale IVA), più un rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno.

Info web

www.fondazioneomizzoloperuzzi.it/bandoperuzzi19.html

Foto articolo da comunicato stampa