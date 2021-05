Per grandi e (soprattutto) piccini: torna Sentieri Sonori Junior

Passeggiare nel bosco e scoprire con la famiglia i Colli Euganei attraverso esperienze che combinano escursioni e musica: questo è l 'obiettivo di Sentieri Sonori Junior, la proposta curata da Associazione Play, con il patrocinio e il contributo di Città di Montegrotto Terme e Ogd Terme e Colli Euganei, il patrocinio del Parco Regionale dei Colli Euganei. Tra i partner Terra di Mezzo e quest’anno NaturaSì, che fornirà una merenda ai piccoli partecipanti.

Sentieri Sonori Junior

«Ripartiamo dalle famiglie - afferma Pier Luigi Sponton, assessore all’istruzione - con la rassegna Sentieri Sonori Junior offrendo alle bambine e ai bambini la possibilità di rivedersi e scoprire le bellezze del nostro territorio attraverso escursioni e concerti laboratorio» .Da domenica 6 giugno, bambini (dai 4 ai 12 anni) e genitori avranno la possibilità di vivere insieme un'esperienza diversa a contatto con la natura e con la musica. I piccoli partecipanti ascolteranno e scopriranno il canto degli uccelli, le impronte degli animali e i colori del paesaggio, mentre una guida della Cooperativa Sociale Terra di Mezzo durante il percorso, narrerà racconti e leggende dei colli. Giunti a destinazione, un concerto nel rustico di Villa Draghi coinvolgerà tutta la famiglia.

Programma

Per il primo appuntamento, domenica 6 giugno, “Botanici si diventa // Drum circle” passeggiando lungo i sentieri del grande parco di Villa Draghi, si andrà alla scoperta degli alberi che, maestosi, dominano la villa da secoli e quelli che invece sono arrivati in tempi più recenti a raccontare la storia del nostro territorio. Con l’aiuto di disegni e chiavi dicotomiche i bambini impareranno a conoscere le piante più tipiche. Una volta giunti a destinazione un laboratorio ritmico con i tamburi e percussioni: i ragazzi in cerchio (drum circle) si divertiranno a eseguire ritmi collettivi variando sequenze e dinamiche sotto la guida dei musicisti Tommaso Piron e Alberto Vedovato, che interverranno anche con strumenti melodici e armonici. Il secondo appuntamento “Tutti giu’ per terra // Laboratorio musica e gioco” domenica 13 giugno attraverso il bosco di Villa Draghi ci sarà la possibilità di conoscere il popolo dell’erba e di chi abita il suolo e una facile e divertente attività sarà l’occasione per conoscere chi vive latente sotto ai nostri piedi. Armati di lenti e vasetti si imparerà come catturare questi utili animali per osservarli, prima di riconsegnarli al loro ambiente. Al termine dell’escursione in compagnia dei Maestri D. Mineo e P. Mirra condurranno un’orchestra improvvisata con il pubblico, utilizzando giocattoli costruiti con materiali di recupero. La rassegna si conclude domenica 20 giugno con l'evento “Basta un bastone // Ukulele lovers”. Ispirandosi al libro di Fiona Danks e Jo Schofield, bambini e famiglie andranno “a caccia” del bastone tra i tanti che si possono trovare tra i boschi di Villa Draghi, per imparare infine che si tratta di molto di più di un semplice bastone. Una volta giunti a destinazione ci sarà la possibilità di abbracciare un ukulele e suonare insieme ad un ensemble originalissimo: Ukulele Lovers. Un ensemble vocale/strumentale formato da cantanti e strumentisti attivi nella musica classica, lirica e jazz, amici nella vita quotidiana e felici di poter costruire un progetto artistico comune, nato dal piacere di condividere la passione per “l’arte dell’incontro”. Con questo obiettivo la band propone per la giornata di domenica un momento di creatività collettiva coinvolgendo il pubblico, facendo cantare bambini e adulti, esplorando il mondo dell’ukulele, per divertire e divertirsi e stare assieme e proporre musica all’insegna della creatività gioiosa.

Villa Draghi

Quest’anno gli eventi sono riservati ad un numero limitato di iscrizioni per garantire la sicurezza dei partecipanti secondo le direttive per il contenimento del rischio contagio da Sars-CoV2. Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso gratuito, con prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti dal sito internet www.sentierisonori.it. Il ritrovo è alle ore 16:30 presso il parcheggio del rustico di Villa Draghi (via E. Fermi - Montegrotto Terme). In caso di forte maltempo l’evento verrà rimandato. Per informazioni info@sentierisonori.it. E' suggerito indossare un abbigliamento adeguato per il trekking, telo per sedersi a terra, acqua, mascherina e gel.