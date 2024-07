In 3mila brindano Sotto il salone: grande successo per la “Serprino night”

Grande successo di pubblico per la “Serprino Night”, la serata che ha aperto ufficialmente l’edizione 2024 del “Serprino Festival”, l’appuntamento estivo che il Consorzio di Tutela Vini dei Colli Euganei dedica a uno dei suoi bianchi più amati. L’evento, realizzato nel cuore di Padova in collaborazione con le storiche botteghe del Mercato Sotto il Salone, ha ospitato circa 3000 persone, che hanno degustato il Serprino in abbinamento a piatti a base di prodotti tipici del territorio.

Taglio del nastro

Al taglio del nastro sono intervenuti l'Assessore al Commercio e Attività Produttive del Comune di Padova Antonio Bressa, il presidente del Consorzio di Tutela Vini dei Colli Euganei Gianluca Carraro, la vicepresidente del Consorzio delle Botteghe Sotto Salone Annapaola Bonaguro, Andrea Galeota Responsabile Servizio Promozione Progetti di Sviluppo del Territorio della Camera di Commercio di Padova, il consigliere della Provincia di Padova Vincenzo Gottardo, il presidente di Cia Padova Luca Trivellato, il presidente di Coldiretti Padova Roberto Lorin e il direttore di Coldiretti Padova Carlo Belotti.

Il festival

La serata è stata allietata anche da una performance di danza e dalla presenza in Piazza della Frutta di un'esposizione di auto d'epoca.

“Serprino Festival” è un evento organizzato da Consorzio Tutela Vini Colli Euganei nell’ambito di un progetto di valorizzazione dei prodotti dell’agroalimentare patavino che si estenderà fino all’autunno 2024. Il progetto, realizzato con il contributo di Camera di Commercio di Padova e il supporto di Ente Parco Colli Euganei e Consorzio delle Botteghe Sotto Salone, vedrà protagonisti, nei suoi appuntamenti settembrini, il Colli Euganei Fior d’Arancio in tutte le tipologie e il Colli Euganei Rosso abbinati a pietanze tipiche della cucina padovana.

Il serprino, un nome che può essere usato solo qui

«Il Serprino rappresenta l’anima autoctona dei Colli Euganei. Il suo nome è indissolubilmente legato al nostro territorio e può essere usato solo qui, come sancito dal Decreto 13 agosto 2012 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. È un vino che può piacere a tutti, dinamico, vulcanico, informale, unico e identitario dell’area. Sono peculiarità perfettamente in linea con le tendenze dei consumi moderni, che prediligono vini freschi e versatili, specialmente nella stagione estiva. Il Serprino è anche l'unico vino veneto specializzato nella versione frizzante, nome conosciuto dall’80% circa degli italiani: una tipologia ancora da valorizzare. In questi anni, il territorio è cresciuto sia da un punto di vista qualitativo che di consapevolezza da parte delle aziende e noi ci sentiamo pronti ad intraprendere un piano di valorizzazione ambizioso, che potenzierà anzitutto la presenza sul territorio padovano e Veneto per poi superarne i confini. ll Serprino Festival vuole essere il primo passo verso questa nuova dimensione», ha dichiarato Gianluca Carraro, Presidente del Consorzio di Tutela Vini dei Colli Euganei.

Le ricchezze che possono offrire Padova e i Colli Euganei

«L'evento di questa sera è particolarmente importante perché mostra in modo concreto che cosa succede quando i produttori, in questo caso di Serprino, che è un vino autoctono e un'eccellenza del nostro territorio, si uniscono con il mondo del commercio e della somministrazione per far conoscere a consumatori e turisti le ricchezze di quello che possono offrire Padova, i Colli Euganei e la nostra terra», ha dichiarato Andrea Galeota, Responsabile Servizio Promozione Progetti di Sviluppo del Territorio della Camera di Commercio di Padova.

Sotto il Salone

«Siamo davvero contenti dell'affluenza registrata dall'evento. Padova ha risposto come speravamo a un'iniziativa che coinvolge il Sotto il Salone, che è il suo cuore e la dimora naturale delle nostre proposte enogastronomiche. Ci stiamo già organizzando perché speriamo di replicare in autunno l'esperienza con i vini rossi. Ringraziamo l'amministrazione e il Consorzio per questa bella sinergia che siamo certi sarà molto longeva», ha dichiarato Annapaola Bonaguro, vicepresidente del Consorzio delle Botteghe Sotto il Salone.

I prossimi eventi

Il “Serprino Festival” prosegue nel fine settimana. Venerdì 5 luglio l’appuntamento è alle ore 20:45 al Museo Nazionale Atestino di Este con una visita guidata a tema “Il vino tra Veneti antichi e Romani”. Accompagnati dalla direttrice Benedetta Prosdocimi, i visitatori potranno approfondire la conoscenza della storia del Vino sui Colli Euganei a partire da significativi reperti archeologici (ingresso gratuito su prenotazione via email: drm-ven.museoeste@cultura.gov.it o telefono 04292085).

Sabato 6 e domenica 7 luglio sui Colli Euganei saranno trenta le cantine aperte, con una ricchissima offerta di attività e di intrattenimento. Il programma completo e le modalità di accesso agli eventi sono disponibili alla pagina https://eventi.collieuganeidoc.com/

Foto articolo da comunicato stampa