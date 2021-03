"Quando quando quando" il brano di Tony Renis reintepretato per la XXVII settimana d’azione contro il razzismo

Dal 21 al 27 marzo l’UNAR promuove la XXVII Settimana d’Azione contro il razzismo, un appuntamento di sensibilizzazione e animazione territoriale in tutta Italia per contrastare le discriminazioni razziali. “Keep Racism Out” è il messaggio che molte realtà stanno condividendo con le loro iniziative.

L’iniziativa The Sound of Diversity della Cooperativa Il Sestante Onlus

Quando sarà avviato un reale processo per decostruire il razzismo a livello politico e sociale? Quando apriremo spazi in cui onorare le diversità? Quando ognuno di noi chiederà ad alta voce una società più inclusiva ed equa? Da queste domande parte da Padova il progetto The Sound of Diversity, realizzato dalla Cooperativa il Sestante con il sostegno di UNAR.

Molte e molti musicisti, cittadini, volontari e attivisti hanno risposto alla proposta di far dialogare le loro voci e i loro strumenti nella musica, e di reinterpretare una delle canzoni italiane più conosciute all’estero: Quando quando quando di Tony Renis.

Perché la scelta di un brano degli anni ‘60 di un Elvis Presley italiano? Perché anche una canzone simbolo dell’italianità può diventare uno spazio musicale in cui incontrarsi e condividere l’urgenza di un cambiamento. Invitando con il sorriso a parteciparvi.

Nel video è possibile distinguere alcuni luoghi simbolici: Padova è una tra le poche città italiane a essere attraversata da un percorso di pace e di nonviolenza, che permette di visitarla scoprendo personaggi chiave del dialogo e dei diritti umani. Come la passerella intitolata a Rosa Parks, o il Giardino dei Giusti del Mondo, dove è ricordata la padovana Maria Lazzari, deportata nel 1945 per avere dato asilo a perseguitati razziali. Conosciamo meglio le loro storie con gli approfondimenti illustrati che il progetto condivide durante la settimana su facebook e instagram.

Le scene cittadine mostrano anche alcuni degli spazi dove Il Sestante Onlus lavora per l’inclusione e lo sviluppo di comunità. Nel quartiere multiculturale Arcella, dove promuove un lavoro di rete che parte dall’Officina di comunità e si intreccia alle storie degli abitanti. In Piazza Gasparotto, dove sostiene le associazioni presenti nei complessi processi di rigenerazione urbana dell’area.

Link video: https://www.facebook.com/ cooperativa.ilsestanteonlus/ videos/777565289553146

