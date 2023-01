Al Padova festival internazionale La sfera danza il GD awards come miglior progetto dell’anno 2022

Il GD awards 2022 è l’importante riconoscimento che è stato conferito al Padova Festival Internazionale La Sfera Danza dal https://giornaledelladanza.com/, un premio che riconosce l’impegno che La Sfera Danza, guidata dalla direzione artistica di Gabriella Furlan Malvezzi, mette nel progetto, che porta avanti da 19 anni. Un Festival che per due mesi porta sui palcoscenici dei teatri di Padova i coreografi più innovativi, con un respiro internazionale che tocca anche la scelta delle compagnie e gli spettacoli in programma. A quello che potrebbe sembrare un cartellone di arte coreutica, si aggiungono master class, incontri, il coinvolgimento di progetti che vanno oltre confine, promuovendo la cooperazione tra le diverse realtà della danza contemporanea europee, residenze e coproduzioni volte a dare nuove opportunità ai talenti emergenti.

I riconoscimenti

Tante sfumature, tante anime dello stesso Festival, che sono state riconosciute con il GD awards 2022, che ogni anno premia i migliori danzatori, interpreti, coreografi, le compagnie, spettacoli, giovani talenti e progetti, categoria in cui rientra il Padova Festival Internazionale La Sfera Danza. Un premio che si aggiunge ad un altro riconoscimento ricevuto al Teatro dei Rinnovati a Siena.

Un progetto unico

«Ricevere il premio eccellenza dell’anno 2022, è stata una piacevole sorpresa, un riconoscimento al grande lavoro e impegno svolto da tutto lo staff de La sfera danza che ringrazio sempre di cuore – spiega Gabriella Furlan Malvezzi -. Il Padova Festival è stato premiato da una Commissione di esperti e critici di danza per l’unicità del progetto, considerato ‘speciale’, unico in tutta Italia per la sua ricchezza di eventi, per l’articolato programma, per il concept chiaro e forte di aprire la mente alla pluralità dei linguaggi della danza, per le linee guida che lo contraddistinguono, per le continue sfide che affronta nel sostenere danzatori e compagnie che hanno fatto dell’arte della danza il loro scopo di vita! Con l’occasione ringrazio anche il pubblico di spettatori numeroso e appassionato che ne ha decretato il successo e gli enti che hanno permesso l’accessibilità ai numerosi eventi a prezzi contenuti per favorire tutte le categorie sociali di persone».

