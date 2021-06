"La moda si fa green", nel giardino monumentale di Valsanzibio sfilano le creazioni artigiane

Sarà il giardino monumentale di Valsanzibio, a Galzignano Terme, ad ospitare la sfilata “La moda si fa green”. L’evento, organizzato da Confartigianato Imprese Padova, grazie al contributo di Ebav, l’Ente bilaterale per l’artigianato veneto, si terrà domenica 27 giugno, a partire dalle ore 16.

Una location unica

Nella location storica, saranno presentate le creazioni di Atelier Codroico, Atelier Neris Style, Calzature Paoul, Dandy Street, I & C Evolution, Sartoria F.lli Concolato, Sartoria Uomo Stevanella Silvano e Studio Sposa.

Moda a km zero

«Abbiamo voluto inserire abiti, calzature ed accessori, realizzati a mano, nella nostra provincia, in una cornice nella quale la bellezza della natura si fonde all’imponenza monumentale storica – spiega Beniamina Zecchin, Delegata dei Sarti di Confartigianato Imprese Padova -. Il nostro intento è quello di proporre al pubblico lo straordinario valore della moda a chilometri zero, in un momento in cui le scelte sostenibili rappresentano un antidoto efficace all’emergenza sanitaria ed economica che stiamo vivendo».

I numeri a Padova

Il comparto moda comprende, nella nostra provincia, 1.652 imprese che occupano complessivamente oltre 6.400 addetti. Si tratta di un settore che ha risentito pesantemente delle conseguenze del Covid 19 e in particolare della sospensione delle cerimonie. Sulla base delle rilevazioni dell’ufficio studi di Confartigianato, il comparto, nel 2020, ha registrato un calo di fatturato rispetto all’anno pre-crisi pari al 35,9%.

La ripartenza

«Con la ripresa delle cerimonie, i nostri settori stanno ripartendo – continua Zecchin -. I consumatori, in questo momento, stanno cercando prodotti di alta qualità, realizzati localmente e le creazioni artigiane rispondono perfettamente a queste esigenze».

La storia del Giardino

Il Giardino Monumentale di Valsanzibio, che ospiterà l’iniziativa, è stato realizzato dalla nobile famiglia veneziana Barbarigo nella seconda metà del ‘600, in seguito ad un voto fatto a Dio affinché terminasse la peste del 1630. «È un vero piacere esser stati scelti come location per questa bella iniziativa realizzata da Confartigianato Padova - spiega Alessandra Cicogna, marketing manager della prestigiosa location -. Valsanzibio presenta un percorso simbolico che porta alla salvezza, un percorso che sottolinea come la vita sia complicata ma abbia sempre una via d’uscita. Un giardino di vita e speranza, che in questo attuale momento storico diventa un messaggio necessario e di buon auspicio per tutti, in particolare per la moda e per l’artigianalità padovana».

Ingresso

L’iniziativa prevede regolare biglietto d’ingresso al giardino monumentale di Valsanzibio.

In caso di avverse condizioni metereologiche, si svolgerà la domenica successiva.

Info web

Foto articolo da comunicato stampa e da post Facebook Giardino Barbarigo Valsanzibio.

