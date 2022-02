L'arte (dietro le quinte) di Shazwa sbarca sul "tubo" con la serie Dig the gig

Cosa avviene nella mente di un produttore musicale mentre il suo genio creativo è all’opera? Come possono un’idea, un sentimento o uno stato d’animo trasformarsi in una base musicale? Come sempre per trovare delle risposte concrete a delle domande complesse, l’unica soluzione è “scavare”. Ed è proprio questo l’obiettivo del format “Dig the gig!” (che in italiano potrebbe essere tradotto, appunto, con “scavare nelle profondità del suono”), ideato dal giovane e promettente padovano Federico Ogbemudia: andare oltre il risultato per comprendere il procedimento.

Federico Ogbemudia

«Durante il lock down noi artisti abbiamo dovuto trovare il modo di reinventarci per sopravvivere – spiega Federico, in arte Shazwa (in foto in basso) - .Prima che arrivasse la pandemia per due anni avevo organizzato a Padova un beat contest, ovvero una gara di composizione, che prevedeva che in due ore i musicisti dovessero realizzare una traccia utilizzando giradischi e vinili che, grazie alla collaborazione di Hi-Fi Record, venivano messi a loro disposizione direttamente in loco. Una volta finito il tempo, partiva la sfida».

La pandemia

Ma è nell’anno più “surgelato” di sempre che Federico, facendo di necessità virtù, è riuscito a sciogliere le catene del tempo e dello spazio decidendo di rendere fruibile a tutti e in qualsiasi momento la conoscenza del “dietro le quinte della composizione”: «Traendo ispirazione da altri format di successo come Rhythm roulette (famoso format americano di mass appeal) e Against the clock di Fact magazine ( format made in England), ho cominciato a raccogliere interviste e documentare l’arte di produttori provenienti da Padova, Bologna, Milano cercando di spaziare il più possibile nel mondo della creazione del suono: dall’hip hop all’ elettronica, alla drum and base, alla musica house fino alla techno».

Gli episodi

Il primo episodio della serie “Dig the gig!” sarà disponibile a partire dalle 17.00 di domani (venerdì 4 febbraio), sul canale youtube https://youtube.com/channel/UCQ3ZXVKy2EYz-ZcvRWpc2jg. Ma per chi già non stesse nella pelle dalla curiosità, ecco due anteprime: https://www.instagram.com/p/CZPNeuwp3wN/ (preview del primo episodio) e https://www.instagram.com/p/CXx2kZyg0Jm/ (preview del progetto).