«SideCare», l'iniziativa della Lega del Filo d’Oro che "mette in moto" i disabili

La passione per i motori si prende cura del prossimo: grazie alla collaborazione tra la Lega del Filo d’Oro (associazione per bambini disabili punto di riferimento nazionale sin dal 1964 per le persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali), l’ASI solidale (la sezione dedicata alle iniziative benefiche dell’Automobile Club italiano) e l’amministrazione comunale di Montegrotto Terme sabato 15 ottobre al mattino ci sarà un’iniziativa che sfrutterà tutta la “potenza” dei motori storici per regalare emozioni a chi ne ha più bisogno.

In piazza Mercato a Montegrotto Terme, decine di sidecar storici dei Club Federati ASI e dei loro soci si metteranno in moto per accompagnare in giro persone disabili. L’iniziativa, che rientra nella campagna “Un mondo di sì” promossa dalla Lega del Filo d’Oro, è stata battezzata “SideCare” per evidenziare l’assonanza del termine sidecar, che identifica le moto dotate di carrozzino laterale per trasportare un passeggero con maggiore comodità, con “care”, ovvero “cura” in inglese.

Oltre che a Montegrotto Terme, altri incontri di “SideCare” si terranno contemporaneamente nei Centri Residenziali di Osimo (AN), Lesmo (MB), Modena, Molfetta (BA) e Termini Imerese (PA), e nelle Sedi Territoriali di Roma, e Pisa.