A novembre torna Vaping Expo Padova, la fiera internazionale della sigaretta elettronica

Sono finora oltre 70 gli espositori (per il 40% stranieri) prenotati per la seconda edizione di Vaping Expo Padova - fiera internazionale della sigaretta elettronica, in programma alla Fiera a Padova sabato 25 e domenica 26 novembre.

Vaping Expo Padova

L’organizzatore Rinaldo Cavalletto ricorda che per il settore questo evento è il secondo per importanza in Italia: «Sarà un’occasione unica per i principali marchi internazionali per incontrare distributori e utilizzatori finali dei prodotti Vaping, tra cui atomizzatori, dripper, liquidi e sigarette elettroniche. In Fiera potrà entrare solo un pubblico maggiorenne che avrà modo di provare i prodotti, assaggiarli e ricevere campioni gratuiti». Nel 2022 Vaping Expo Padova ha attirato in città 6.500 visitatori; quest’anno prevede una superficie espositiva di 500 metri quadrati dedicata alle novità di prodotti e accessori per il fumo elettronico in arrivo da Cina, Germania, Inghilterra, Polonia, Grecia e Italia. Sarà anche allestito un “info-svapo” dove negozianti e commercianti forniranno dettagli novità sulle nuove normative e spiegheranno come aprire un negozio specializzato. Un’altra area sarà dedicata alle dimostrazioni di Cloud Chasing, la pratica di creare grandi nuvole di fumo profumato, che inizialmente ha contribuito a diffondere nel mondo la sigaretta elettronica come passatempo.

Sigarette elettroniche

Al padiglione 7 della Fiera saranno presentate le ultime tendenze del mercato internazionale, inclusi i liquidi italiani che continuano ad essere molto apprezzati dai consumatori di tutto il mondo. All’ingresso di Vaping Expo Padova nello stand “Info Svapo” i visitatori meno esperti potranno ottenere informazioni su come smettere di fumare le tradizionali sigarette al tabacco, optando per l’alternativa riconosciuta come “meno dannosa” e l’unica in grado di eliminare la dipendenza. Verrà anche spiegato come iniziare, il processo di svapare, vantaggi e svantaggi dei vari metodi, i diversi tipi di sigarette elettroniche, le ultime novità nei dispositivi monouso e la scelta tra gli atomizzatori. Vaping Expo Padova è aperta gratuitamente al solo pubblico maggiorenne, in orario continuato 10 – 19.