Online il nuovo sito web di Kioene Padova, da oggi anche la sezione “shop”

In una situazione incerta e delicata come quella che tutti stiamo vivendo per via della pandemia, la società rilancia e rinnova la sua immagine con un nuovo sito web. Innovazione, crescita e attenzione per tutti i partner rimangono sempre il cuore nello sviluppo di nuovi progetti di Kioene Padova.

Il nuovo sito

La società ha quindi il piacere di annunciare che è online il nuovo sito web di Kioene Padova. Un nuovo portale che si presenta non solo con una veste grafica completamente rinnovata e un layout fresco, ma anche con tanti nuovi contenuti e sezioni. La navigazione è semplice e fornisce un’efficace ed immediata ricerca dei contenuti. Attraverso la nuova piattaforma sarà ancora più facile scoprire il mondo Kioene Padova: il design dinamico e le tante immagini evocative rendono piacevole e intuitiva l’esperienza dell’utente all’interno del sito.

I colori della società

I colori della società, vibranti e accesi, sono protagonisti indiscussi dell’identità visiva del sito. In questo modo vengono esaltati anche i loghi dei nostri partner, presenti sia sui kit gara che nelle sezioni dedicate.

I valori fondanti

I valori fondanti di Kioene Padova restano al centro, conservando lo spirito storico ed emotivo con cui gli appassionati si identificano, e viene enfatizzato il legame con il territorio. Un territorio caratterizzato da molte realtà che, con passione, da anni sono al fianco della società. Il nuovo sito è quindi una rivisitazione moderna di quello del passato ed è più adatto ad integrarsi nell’era dell’intrattenimento.

E-commerce

La storia di Kioene Padova continua e guarda sempre al futuro. In linea con questa filosofia viene introdotta una grande novità nel sito: la realizzazione della sezione “Shop”. D’ora in avanti gli utenti e gli appassionati di tutto il mondo potranno acquistare online tantissimi prodotti brandizzati Kioene Padova: dal kit gara al materiale da allenamento, dall’abbigliamento per il tempo libero ai gadget e accessori. Tutto a portata di clic, in modo facile, veloce e in totale sicurezza.

Un servizio flessibile e altamente personalizzabile che ha l’obiettivo di migliorare l’offerta commerciale dei prodotti di Kioene Padova. I consumatori godranno di un’esperienza di acquisto senza precedenti grazie all’integrazione tra il punto vendita fisico e il canale online, che punta a condividere la storia e la filosofia della società con ogni appassionato lasciando un ricordo memorabile.

Info web

https://www.pallavolopadova.com/

https://www.pallavolopadova.com/news/online-il-nuovo-sito-web-di-kioene-padova/