In 5mila alla festa in Prato della Valle: che successo per la Smile Run

Padova si conferma capitale del running, ma anche della solidarietà: la terza edizione di Smile Run, la corsa non competitiva che domenica 11 settembre ha colorato di giallo le strade della città, ha visto la partecipazione di 2.140 runner che hanno raccolto e donato un totale di 21.400 euro e di oltre 5.000 persone coinvolte nella festa dello Smile Village allestito in Prato della Valle.

Smile Run

Tutti i proventi della corsa (10 euro il costo della partecipazione) sono stati devoluti a tre associazioni del territorio che si occupano di bambini, senza alcuna trattenuta da parte dell’organizzazione. “Correre fa (del) bene” è lo slogan della manifestazione, partecipata anche quest'anno da grandi e piccini, famiglie e gruppi di amici, che ha sostenuto Team for Children ONLUS, L’Isola che c’è ONLUS e Il Sogno di Stefano ONLUS. Due i percorsi a disposizione - 5 o 10 chilometri - entrambi per le vie del centro di Padova attraversando Prato della Valle, Basilica di Sant’Antonio, Duomo e Piazze, Giardini dell’Arena, e Specola, con il rientro in Prato della Valle per i festeggiamenti di rito. A tutti i partecipanti l’organizzazione ha regalato un pacco corsa con tanti gadget offerti dagli sponsor e l’esclusiva maglia tecnica firmata CMP e griffata dall’opera d’arte dagli artisti 2 BROS Creative. Madrina di questa terze edizione è stata Maddalena Corvaglia, che insieme ai dj di Radio Padova ha intrattenuto dal palco i partecipanti prima e dopo la corsa, in una giornata di sole, sport e solidarietà.

Diego Bonavina

Non sono volute mancare le istituzioni cittadine. L’Assessore allo Sport Diego Bonavina ha ringraziato sul palco dello Smile Village partecipanti e organizzatori: “Sport e beneficenza si confermano un binomio vincente per Padova, che ancora una volta ha risposto presente. Smile Run è ormai una garanzia per la città: per noi è un’emozione vedere Prato della Valle piena di persone che hanno deciso di correre per aiutare le associazioni del territorio a regalare un sorriso ai bambini meno fortunati”.

Yak Agency

“Ancora una volta, il popolo della Smile Run ha risposto alla chiamata. Ringraziamo tutti i nostri sponsor e i runner che hanno partecipato all’evento - dichiarano soddisfatti Giovanni Cecolin e Marco Dalla Dea, titolari di YAK Agency, l’agenzia di comunicazione che organizza l’evento che in tre edizioni ha raccolto e donato 65.000 € alle associazioni del territorio - “Smile Run è il nostro modo per restituire qualcosa alla città in cui lavoriamo e per sostenere alcune cause che abbiamo sposato da anni”.

Team for Children

“Grazie a tutti i partecipanti e agli organizzatori, che anche in questa occasione hanno pensato alla nostra associazione. Utilizzeremo i fondi raccolti da Smile Run per continuare ad aiutare i bambini e gli adolescenti in cura in Oncoematologia Pediatrica e per sostenere le loro famiglie” ha affermato Chiara Girello Azzena, Presidente di Team for Children ONLUS, associazione che collabora con i medici e il personale del reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale di Padova.

L'Isola che c'è

“Sono davvero molto emozionata nel vedere Prato della Valle piena di padovani per questo evento straordinario, che colora di giallo le strade della nostra città e riempie di gioia chi come noi si impegna ogni giorno per aiutare i bambini meno fortunati. Utilizzeremo i fondi raccolti per sostenere un fisioterapista che possa seguire i nostri piccoli pazienti” afferma Stefania Bettin, Presidente di L’Isola che c’è ONLUS, associazione che sostiene l’Hospice Pediatrico di Padova, occupandosi di bambini con problematiche di dolore e inguaribilità.

Il Sogno di Stefano

“Grazie agli organizzatori, agli sponsor e a tutti coloro che hanno partecipato a questa bellissima giornata - conclude Giovanni Da Schio, Presidente de Il sogno di Stefano ONLUS - Da quasi 20 anni sosteniamo i bambini malati di rene, aiutandoli ad avere una vita normale, dando aiuto logistico, educativo e psicologico anche alle loro famiglie e promuovendo la ricerca scientifica. Con ciò che raccoglieremo attraverso la Smile Run, finanzieremo una borsa di studio per uno psicologo”.

I promotori

Smile Run è una corsa non competitiva organizzata da YAK Agency e Charity Running, con il sostegno in qualità di sponsor di Antenore Energia, Cherry Bank, Alifax, Ceccato Automobili, Non Solo Sport, Mc FIT, CMP, Tecno Crane, BAAP Bergamaschi, Onclusive. La corsa è patrocinata da CONI, Regione del Veneto, Provincia di Padova, Comune di Padova, Camera di Commercio di Padova, Ulss 6 Euganea, Croce Verde Padova, Centro Servizio Volontariato di Padova e Rovigo.