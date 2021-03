Le sneakers indossate da Amadeus, il conduttore di Sanremo, sono Made in Veneto

Riceviamo e pubblichiamo:

"Giù dal palco del Teatro Ariston, sede storica del Festival di Sanremo, Amadeus indossa le scarpe da ginnastica Made in Veneto. Sono quelle dei fratelli Franceschi, Alberto e Nicola, figli del patron di Grafica Veneta Spa che hanno lanciato il marchio “Hide&Jack” ispirato al romanzo di Stevenson “Dottor Jeckyll & Mr Hide”.

Il brand

Il brand fa riferimento proprio alla versatilità delle ginniche che i giovani imprenditori padovani sono riusciti ad aggiornare con la stampa di coccodrillo combinandola a una suola colorata. Le preferite del conduttore di Sanremo sono quelle blu con la para rossa come si vede nella foto. «Un classico – afferma il manager Alberto Franceschi – anche se i modelli della nuova collezione azzardano abbinamenti più trasgressivi». Dopo l’avvio dell’attività in e-commerce ora l’azienda raggiunge i quattro angoli del globo e mercati di riferimento sono Italia, Europa, Russia e il Gigante Asiatico. Con un fatturato che è salito a 3 milioni, la distribuzione conta già 200 clienti multimarca nel mondo. Ha sfondato pure in Giappone dove si avvale di partner importanti come Figo, distributore di proprietà della quotata in borsa United Arrows."