Aspiag Service Despar aderisce al "trimestre anti-inflazione": l'iniziativa

Aspiag Service, concessionaria del marchio Despar per il Triveneto, l’Emilia-Romagna e la Lombardia, ha aderito al "trimestre anti-inflazione", l’iniziativa promossa dal Governo per difendere il carrello della spesa dagli effetti dell'inflazione attraverso l'introduzione di prezzi bloccati su un paniere di prodotti di prima necessità.

Trimestre anti-inflazione

Aspiag Service Despar, insieme al Consorzio Despar Italia di cui fa parte, ha aderito al patto anti-inflazione tramite Federdistribuzione, la federazione delle aziende della distribuzione moderna a cui entrambe queste realtà sono associate. A partire dal mese di ottobre nei punti vendita Despar, Eurospar e Interspar delle cinque regioni in cui Aspiag Service Despar è presente, i clienti potranno trovare un paniere di beni per uso quotidiano e di prima necessità composto da più di 300 prodotti a marchio Despar, con particolare attenzione anche ai prodotti S-Budget, creati per offrire qualità e convenienza, con prezzo bloccato fino al 31 dicembre 2023. Un’iniziativa che si affianca alle centinaia di prodotti a prezzi ribassati che l’azienda propone mensilmente sugli scaffali dei propri punti vendita. I prodotti a prezzo bloccato saranno identificati a scaffale attraverso il bollino con raffigurato il carrello tricolore, simbolo del trimestre anti-inflazione, che consentirà ai clienti di riconoscere immediatamente le referenze il cui prezzo è controllato nel corso del periodo.

S-Budget

A completare ed ampliare l’offerta del paniere anti-inflazione, l’azienda ha scelto, inoltre, di inserire con prezzo bloccato per tutta la durata del trimestre anche una selezione di prodotti della linea “S-Budget”, il marchio esclusivo che Aspiag Service Despar propone nei propri punti vendita che comprende un paniere di referenze alimentari e non, come pasta, farina, burro, surgelati, prodotti per l’igiene della casa che alla convenienza abbina elevati standard di qualità garantiti dai severi controlli applicati a tutta la filiera, dalla selezione delle materie prime, alla loro lavorazione fino alle fasi di confezionamento e distribuzione. S-Budget è una linea di primo prezzo che, oltre a garantire un risparmio medio del 30% sul carrello, consente di effettuare una spesa completa a meno di 15 euro, ed è rivolta a un target di clientela che vuole risparmiare scegliendo prodotti con prezzi stabili e bassi. Una proposta che da diversi anni l’azienda ha introdotto nei propri punti vendita e che si inserisce nell’ambito di una serie di iniziative e offerte promozionali che Aspiag Service Despar mette in campo per contrastare il caro vita e sostenere il potere d’acquisto delle famiglie.

Aspiag Service Despar

«In un contesto economico ancora caratterizzato da una importante spinta inflattiva con conseguenze dirette sulle capacità di spesa delle famiglie - ha commentato Francesco Montalvo, Amministratore Delegato di Aspiag Service Despar - la nostra azienda ha scelto ancora una volta di essere al fianco dei propri clienti: offrire la possibilità di fare la spesa a prezzi convenienti, senza rinunciare alla qualità, è infatti una priorità per noi. L’adesione al patto anti-inflazione è dunque un’iniziativa che si inserisce in un impegno più ampio della nostra azienda che da tempo, insieme ai propri fornitori, si impegna per offrire opportunità di risparmio attraverso la proposta di prodotti, campagne e promozioni che puntano ad accrescere le occasioni di convenienza. Come Aspiag Service Despar abbiamo scelto di completare e ampliare l’offerta del paniere anti-inflazione con la linea S-Budget, che vedrà anch’essa prezzi bloccati, per mettere a disposizione una soluzione unica ed esclusiva per i clienti dei negozi a insegna Despar, Eurospar ed Interspar, che rappresenta la risposta concreta per tutti coloro cercano risparmio e qualità con prezzi stabili e bassi. Oltre a questa iniziativa, abbiamo scelto di creare da settembre e per il 2024, un paniere di migliaia di prodotti ribassati e bloccati in tutti i punti vendita a insegna Despar, Eurospar e Interspar, che oltre a prodotti a marchio Despar includerà anche prodotti dell’industria. Una scelta in linea con la nostra strategia di sviluppo che mette al centro l’attenzione e la vicinanza alle persone e ai territori che ci ospitano».