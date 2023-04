Fiera Campionaria, tornano i grandi spettacoli live in via Tommaseo

Non solo shopping e proposte gastronomiche: Campionaria Padova, la più antica fiera d’Italia e al contempo la più grande manifestazione multisettoriale del Nordest, si propone quest’anno dal 13 al 21 maggio 2023 con un programma di eventi culturali e spettacoli completamente ridisegnato.

Fiera Campionaria

E proprio il cartellone di appuntamenti - tutti gratuiti così come l’ingresso alla manifestazione - già si preannuncia come una delle novità più significative dell’edizione 2023: «Campionaria - spiega Nicola Rossi, presidente di Padova Hall, società che gestisce il quartiere fieristico . è da sempre una festa della città: non solo una fiera in cui acquistare prodotti che spaziano dall’abbigliamento all’artigianato, dall’arredo, alle auto al food fino all’accessoristica per la casa, ma anche una “piazza” attraversata da persone di età diverse che proprio in Campionaria si danno appuntamento per trascorrere una serata o un weekend all’insegna del divertimento. Quest’anno, con il supporto di alcuni importanti partner, abbiamo studiato una proposta nuova e trasversale, capace di coniugare intrattenimento e stimoli culturali, senza però mai rinunciare al carattere genuinamente “popolare” di questa manifestazione unica in Italia che attira e “tiene insieme” un pubblico davvero eterogeneo».

Civico 78

Al palco esterno con il calendario di spettacoli realizzato in collaborazione con Radio Company si affiancherà la nuova area Civico 78 in galleria 78, con un programma disegnato in partnership con La Fiera delle Parole e con lo studio creativo padovano Fortissimo, che cura fra l’altro il cartellone e la promozione di Arcella Bella. «Sarà l’occasione per sperimentare un format nuovo disegnato proprio per Campionaria - spiega Davide Antonio Pio, curatore del programma e moderatore dei diversi eventi - ogni giorno proporremo un talk a tema, in cui il dialogo fra gli ospiti, con taglio leggero, si intreccerà alla musica». Ecco le prime anticipazioni del ricco programma: mercoledì 17 maggio, alle ore 19 il “professore più amato d’Italia” Enrico Galiano presenterà in anteprima nazionale il suo nuovo libro Geografia di un dolore perfetto, che uscirà il giorno precedente. Venerdì 19 maggio sarà invece la volta di Gene Gnocchi protagonista dell’incontro “Il tennis e tutto il resto”, un dialogo a partire dal suo ultimo libro Tennispedia, in cui il comico con il consueto stile irriverente e dissacrante racconta alcuni dei grandi personaggi di questo sport. Fra i temi al centro dei diversi talk ci saranno anche il valore del cibo - con storie ed esperienze a tema - la Padova multiculturale e il confronto, sempre a partire dalle esperienze, attorno al tema intrigante dei “labirinti”. «Gli incontri - aggiunge Alberto Tessariol, fondatore e creative strategist di Fortissimo - saranno accompagnati dalle note di musicisti e band del territorio. In linea con lo spirito di Campionaria che è da sempre anche la festa della città, con Padova Hall abbiamo voluto proporre un’occasione per conoscere alcuni fra i talenti della nostra scena, abbinando ove possibile la scelta musicale con il tema dell’incontro, in modo da creare un dialogo fra parole e note».

Spettacoli

Significative novità anche per quanto riguarda il programma di spettacoli nell’area esterna, curato per Padova Hall da Contatto srl, agenzia esclusivista degli eventi di Radio company, Radio 80, Radio wow e Radio Padova con spettacoli serali che spazieranno dal latino americano, all’hip hop, al ballo liscio, alla musica anni 80, ai concorsi di bellezza, ai balli di gruppo, alle band e il gran finale del guitar show. «Con Padova Hall - spiega Michele Ruffato, direttore artistico - abbiamo disegnato un cartellone molto eterogeno, con proposte in grado di intercettare pubblici molto diversi». Anche quest’anno Campionaria, con i suoi sei macrosettori espositivi e tanti laboratori dedicati anche ai più piccoli, sarà aperta tutte le sere fino alla mezzanotte: nove giorni da vivere per una grande festa di pubblico a ingresso gratuito.