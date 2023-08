Successo per lo spettacolo pirotecnico-musicale: oltre 6mila persone accorse nell'Alta

Nella serata di ieri, domenica 27 agosto, è andato in scena lo spettacolo piromusicale che ha incoronato il grande successo della 18esima edizione di Estate Carmignanese con più di 6mila persone che si sono riversate in piazza Marconi per ammirare la cerimonia di chiusura.

Spettacolo piromusicale

Cinque brani musicali hanno dato il ritmo ad uno spettacolo pirotecnico di luci, colori ed emozioni incentrato su un tema particolare: il tempo. Il valore del tempo viene spesso sottovalutato e con questo spettacolo e con i brani scelti si è voluto far riflettere i tanti presenti che bisogna dare importanza al presente e godersi ogni momento della vita. Tutto questo è stato reso possibile grazie all’attenta scelta dei brani musicali: da quelli sentimentali come Another Love di Tom Odell, La vita breve dei coriandoli di Michele Bravi, Due Vite di Marco Mengoni a quelli energici come Beggin’ dei Maneskin e Gimme!Gimme!Gimme! degli ABBA. La tanta partecipazione di ieri sera è la testimonianza della buona riuscita dell’intera manifestazione. Infatti, quest’anno si sono registrati numeri record di presenti nella via principale di Carmignano di Brenta che hanno preso parte ai più dei 60 eventi organizzati dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con la Pro Loco di Carmignano andando a soddisfare tutte le esigenze e i gusti di tutte le età.

Carmignano di Brenta

Afferma il sindaco Eric Pasqualon: «Quando le cose si fanno con il cuore ed un pizzico di coraggio i risultati arrivano ed emozionano! Eravate in migliaia a chiudere questa edizione record di Estate Carmignanese, una manifestazione che per quasi tre mesi ha trasformato la nostra piazza in luogo di socializzazione e di eventi grazie alla sinergia tra amministrazione comunale, volontariato, attività commerciali ed aziende del territorio. Grazie alla Pro Loco di Carmignano ed al suo Presidente Matteo Sperotto per aver coordinato l’intera manifestazione e realizzato l’emozionante spettacolo finale piro musicale, agli Alpini di Carmignano per aver gestito la viabilità pedonale con l’apertura e chiusura strade, a tutte le attività di somministrazione di bevande ed alimenti che hanno lavorato duramente durante tutti questi mesi, agli sponsor che hanno contribuito in maniera decisiva a finanziare una parte importante del cartello culturale realizzato, a tutti i componenti della mia squadra che con energia e passione hanno partecipato in prima persona all’organizzazione e gestione dell’estate ed infine a tutti voi che avete creduto in questo progetto e con la vostra presenza ci avete ancora una volta dimostrato la vostra fiducia ed il vostro affetto».