Padovani attenti a tavola, ma sette su dieci non fanno abbastanza movimento

Con l’estate appena iniziata in molti ricorrono a diete e programmi di allenamento dell’ultimo minuto per rimettersi frettolosamente in forma in vista delle vacanze. Ma sono le buone abitudini quotidiane a contribuire in maniera duratura al nostro benessere: per questo la nuova indagine dell’Osservatorio Sanità di UniSalute, svolta in collaborazione con Nomisma, si è concentrata su come i padovani si prendono cura di loro stessi tramite l’alimentazione e l’attività fisica. I risultati mostrano una situazione in chiaroscuro, con la maggioranza che sembra attenersi ad alcuni buoni principi di base sul cibo, mentre sul fronte dell’esercizio fisico si riscontra una minor attenzione.

Dati

Tra i dati positivi emersi c’è quello relativo al consumo di frutta e verdura: ben l’82% dei padovani dichiara di mangiare questi alimenti almeno una volta al giorno, con il 38% che arriva fino a tre/quattro volte al giorno o più. In una dieta sana bisogna inoltre evitare alcuni eccessi, e anche su questo aspetto nella città di Sant’Antonio si è piuttosto diligenti: nella giornata tipo, il 75% dei padovani evita gli snack fritti, il 73% le bevande gassate zuccherate, e il 58% persino i dolci e le merendine. Meno rassicurante il fatto che solo il 45% del campione mangi pesce almeno una volta a settimana, mentre la carne rossa viene consumata ogni settimana da oltre tre padovani su quattro (76%). Certamente positiva, invece, la tendenza ad astenersi dai superalcolici, che il 65% degli intervistati beve meno di una volta a settimana. Se dunque nel complesso i padovani possono essere promossi sul fronte dell’alimentazione, guardando invece all’attività fisica ci sono maggiori motivi di preoccupazione: circa sette su dieci (72%) dichiarano di non fare abbastanza movimento durante la giornata, e il 27% non svolge nessun tipo di attività fisica. Inoltre, solo il 25% pratica uno sport, dato comunque in aumento rispetto alla rilevazione di settembre 2021, quando la quota di sportivi registrata da UniSalute era del 14%. Ma per i padovani è più importante l’alimentazione o l’attività fisica nel mantenersi in salute? Coerentemente con i dati emersi, solo il 16% ritiene lo sport l’elemento fondamentale per il proprio benessere, mentre più del doppio (38%) indica l’alimentazione come fattore chiave. I risultati però non sono esaltanti: quasi quattro padovani su dieci (37%) non si descrivono in buona salute, con appena il 22% che indica come molto buono o addirittura eccellente il proprio stato fisico.