“All you Can Care”: aperti gli sportelli informativi per chi ha bisogno di aiuto con le pratiche digitali

Come rete “All you Can Care” abbiamo deciso di attivare degli sportelli di orientamento che possano contribuire all’accesso al welfare di tutte quelle persone che hanno difficoltà a districarsi nel mondo della burocrazia digitale.

Abbiamo deciso di attivarci perché, troppo spesso, la digitalizzazione dei servizi non tiene conto delle disuguaglianze presenti nella società: dall’accesso ai dati internet, al possesso di un device adatto; dalla conoscenza stessa di come funzioni uno smartphone o un computer, alle difficoltà linguistiche nella compilazione online.

Troviamo inefficace fornire servizi “digitali” se poi la fascia di popolazione interessata non trova un supporto diretto nelle istituzioni al fine di poterne usufruire facilmente.

Crediamo che sia inammissibile che il concetto di “digitalizzazione”, in Italia, venga concepito esclusivamente come creazione di siti web che implementano complessi schemi della burocrazia del nostro paese.

La volontà che ci spinge ad aprire gli sportelli è quella di condividere, con tutte le persone che gli attraverseranno, lo sviluppo di un percorso che ci permetta di fornire loro gli strumenti per avviarsi all’autonomia nella conoscenza e nella gestione delle pratiche. Accanto a questo c’è un lavoro condiviso, che deve portare alla consapevolezza che l’accesso ai servizi è un diritto e, in quanto tale, deve essere sempre garantito.

Il nostro aiuto si inserisce in un contesto di fase emergenziale ancora in corso, in cui ci mettiamo a disposizione non per mero assistenzialismo, ma perchè crediamo nelle reti di supporto della cittadinanza attiva: reti di mutuo aiuto che supportino le persone nei momenti di difficoltà ma anche che, insieme, richiedano che le istituzioni rispondano ai problemi di tutti i cittadini.

Grazie al supporto di ADL Cobas possiamo aiutare per le seguenti necessità:

bonus spesa

attivazione SPID

bonus prenatale

bonus famiglie fragili

cambi di residenza

richiesta di tessera sanitaria

appuntamenti per carta di identità

Saremo disponibili:

Tutti i martedì dalle 11 alle 13 c/o ASD Quadrato Meticcio

Piazza caduti della Resistenza, 7

Tutti i mercoledì dalle 11 alle 13 c/o LSO La Tana

Via Marzolo, 15

Tutti i sabati dalle 10 alle 13 c/o ASD San Precario

Via Vincenzo Pinali, 24

allyoucancare@gmail.com

www.allyoucancare.wordpress.com

Tel. 348.0341845